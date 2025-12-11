Live
Jude Bellingham, a Real Madrid angol középpályása a Manchester City elleni 2-1-es Bajnokok Ligája-vereség után nyilatkozott a médiának szerda este. Bellingham önmagából kikelve mondta el a véleményét a Real rossz sorozatáról.

A Real Madrid szerda este 2-1-re kikapott a Manchester Citytől a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Xabi Alonso együttese továbbra sincs jó formában, a legutóbbi nyolc mérkőzéséből mindössze kettőt nyert meg. Spanyol sajtóhírek szerint a rossz eredmények miatt a Real-öltözőben ellenséges hangulat alakult ki, ennek vezérei Vinícius Júnior és Jude Bellingham. Az angol középpályás aztán minden kételyt eloszlatott a City elleni vereséget követően.

Jude Bellingham (jobbra) a földön roskadt össze a Real Madrid újabb veresége után
Jude Bellingham (jobbra) a földön roskadt össze a Real Madrid újabb veresége után
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Mi a helyzet Jude Bellingham és Xabi Alonso között?

Nagyszerű edzőnk van. Személy szerint nekem kiváló a kapcsolatom vele, ahogy másoknak is. A néhány döntetlenünk után nagyon jó beszélgetéseink voltak házon belül, és úgy éreztük, magunk mögött hagytuk azt a formát a legutóbbi két meccs előtt

– nyilatkozta Bellingham, aki ezzel a sajtóhírekre is reagált. Azt pedig a Magyar Nemzet tette hozzá, hogy Bellingham a nyilatkozatában káromkodott is, amit a TNT Sports-nak utólag ki is kellett sípolnia, míg a riporternek elnézést is kellett kérnie a történtekért.

El kell fogadnunk ezt a szar helyzetet (angolul a s*it szót használva – a szerk.). Küzdünk tovább és megyünk előre. A külvilágot, a sajtót ki kell zárnunk, s jelen helyzetre megoldást kell találnunk az öltözőben 

Bellingham reméli, hogy a hétvégi Alavés elleni La Liga-mérkőzésen (vasárnap 21 óra) sikerül javítaniuk, ahol a Marca és a BBC információi szerint is Xabi Alonso lesz a csapat vezetőedzője.

