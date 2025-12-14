Elszabadultak az indulatok a Calcetto Clark Udine - Manzano regionális kispályás labdarúgó-bajnoki mérkőzésen, aminek a bíró lett az elszenvedője – írja a Sky Sports.

A bíróverő incidens főszereplője, Grance Shimba Olamba

Fotó: Instagram/shimbagra

A botrányos jelenetek azt követően zajlottak le a pályán, hogy az udinei csapat kongói származású olasz védője, Grance Shimba Olamba sárga lapot kapott, ami miatt heves reklamálásba kezdett Stefano Tomasetig játékvezetőnél. Hosszú percekig állt a játék, majd miután kidühöngte magát, nagy nehezen levonult a pályára, de lehiggadnia ezt követően sem sikerült.

A játékos úgy döntött, elégtételt vesz a szünetben, így annak ellenére, hogy csapattársai megpróbálták visszatartani, odament a bíróhoz és arcon ütötte.

Megtámadták a bírót, aki akkorát kapott, hogy elvesztette az eszméletét

A beszámolók szerint a Olamba – akit botrányos viselkedése miatt a klubja eltiltott – előbb sértegette és megfenyegette a játékvezetőt, aki eszméletlenül esett össze, miután a földre érkezésekor beverte a fejét. A bírót kórházba szállították kivizsgálásra, a játékos pedig megpróbált elmenekülni. Az eset miatt félbeszakították az olasz harmadosztályú bajnokság hatodik fordulójában megrendezett öt az öt elleni meccset.