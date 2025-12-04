A Teveli Medosz SE fiatal futballistáinak élter szóló élményben volt részük, miután Böde Dániel meglepte őket egy-egy Mikulás-csomagokkal a település tornacsarnokában.

Böde Dániel életre szóló élménnyel lepte meg a gyerekeket

Fotó: Markovics Kornél/teol.hu

A Tolna Vármegyei Hírportál azt írja, hogy a 25-szörös válogatott támadó nemcsak ajándékokat osztott, a maga közvetlenségével beszélgetett a gyerekekkel, aláírásokat osztogatott labdákra, mezekre, sálakra, és szurkolói kártyákat osztogatott a közel negyven fiatal között, akik közé futballozni is beállt.

Böde Dániel Mikulásként lepte meg a gyerekeket

A Paksi FC csapatkapitánya szívesen áll kisebb és nagyobb ügyek mellé egyaránt. Az atomvárosi csapat játékosai által aláírt mezek gyakran kerülnek a jótékonysági árverések termékei közé.

Böde Dániel még a Ferencváros játékosaként 2019-ben a Magyar Rákellenes Liga és a Győztesek Egyesülete közös adománygyűjtésére ajánlotta fel aláírt futballcipőjét.