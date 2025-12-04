A Teveli Medosz SE fiatal futballistáinak élter szóló élményben volt részük, miután Böde Dániel meglepte őket egy-egy Mikulás-csomagokkal a település tornacsarnokában.
A Tolna Vármegyei Hírportál azt írja, hogy a 25-szörös válogatott támadó nemcsak ajándékokat osztott, a maga közvetlenségével beszélgetett a gyerekekkel, aláírásokat osztogatott labdákra, mezekre, sálakra, és szurkolói kártyákat osztogatott a közel negyven fiatal között, akik közé futballozni is beállt.
Böde Dániel Mikulásként lepte meg a gyerekeket
A Paksi FC csapatkapitánya szívesen áll kisebb és nagyobb ügyek mellé egyaránt. Az atomvárosi csapat játékosai által aláírt mezek gyakran kerülnek a jótékonysági árverések termékei közé.
Böde Dániel még a Ferencváros játékosaként 2019-ben a Magyar Rákellenes Liga és a Győztesek Egyesülete közös adománygyűjtésére ajánlotta fel aláírt futballcipőjét.
