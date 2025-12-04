A 39 éves Böde Dániel az előző szezonban oroszlánrészt vállalt abban, hogy a Paks bronzérmes lett az NB I-ben, a Magyar Kupában pedig sikerült megvédenie a címét a Ferencvárossal szemben.

Böde Dánielnek megvan a véleménye a fiatalszabályról

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A 190 centis támadó az idei szezonban 20 mérkőzésen hét gólnál és három gólpassznál jár, a visszavonulásról pedig egyelőre nem hajlandó beszélni.

Böde Dánielnek sem tetszik az MLSZ fiatalszabálya

A Paks veterán támadója a saját TikTok-csatornáján beszélt a teljesítményéről, és szóba került az MLSZ fiatalszabálya is.

„Az mindent elmond, ha 39 évesen még játszok. Ez nem tudom, hogy ez az én dicséretem, vagy a többiek szégyene” – vélekedett Böde, aki hangsúlyozta, hogy a magyar szabály miatt nehezebb hazai játékost igazolni, de nem is ez vele a legnagyobb baj.

„Nem akarok csúnya szót mondani, de azért játsszon egy fiatal, mert letépi az öregről a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta. Törjön utat magának” – mondta a rá jellemző őszinteséggel Böde, aki szerint ebben a formában nem segít az MLSZ magyarszabálya.

Mint ismert, a klubok akkor kapnak plusz pénzt, ha legalább öt magyar szerepel egyszerre a csapatukban, ráadásul egy 21 éves aluli fiatalnak is pályán kell lennie.