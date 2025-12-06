Live
A labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában a Paksi FC a duplázó Böde Dániel vezérletével 3-1-re legyőzte otthon az MTK Budapest csapatát. Bognár György együttese ezzel két vesztes bajnoki után tudott ismét nyerni, a 39 éves Böde pedig a Paks legutóbbi négy mérkőzésén négyszer talált be.

Böde Dánielék a legutóbbi két mérkőzésüket elveszítették a Fizz Ligában, bár a 39 éves támadó formájára nem lehetett panasz, hiszen két gólt is lőtt a tolnai csapat legutóbbi három összecsapásán. 

Böde Dániel négy gólt lőtt a Paks legutóbbi négy meccsén
Böde Dániel négy gólt lőtt a Paks legutóbbi négy meccsén 
Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

Az előző szezon gólkirálya azonban nem kezdett az ellen az MTK ellen, amely szintén két elveszített mérkőzés után érkezett Paksra. 

Böde volt a Paks megmentője

A szombat esti találkozót jobban kezdte a vendégcsapat, amely előbb kapufáig, majd egy lesállásról szerzett gólig is eljutott. A Paks kissé passzív maradt az első negyedórában, azután viszont fokozatosan javulni kezdett, és a 20. percben előnybe is került, amikor Osváth jobb oldali beadása úgy pattant meg a menteni igyekvő kék-fehér védő lábán, hogy a labda a hosszú alsó sarokba hullott. Támadásban maradt a hazai együttes, néhány perccel később pedig megduplázhatta volna az előnyét, Hahn azonban senkitől sem zavartatva a kapufát találta el közelről. A félidő utolsó harmada eseménytelenebbül telt, de többször is előkerült a játékvezető zsebéből a sárga lap.

Fordulás után kicsit más felfogásban és veszélyesebben kezdett az MTK, amely viszonylag hamar, tíz perc elteltével egyenlített úgy, hogy már azt megelőzően is akadt lehetősége. Nem sokáig örülhettek ugyanakkor a vendégdrukkerek, a cserékkel felfrissített Paks ugyanis 12 perccel később újra előnyben volt, miután a kispadról beállt Böde a kapuba vágta a szabadrúgás után Demjén kapusról kipattant labdát. A korábbi válogatott csatár két perc múlva duplázott, és ezzel gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát, mert a fővárosiak próbálkoztak ugyan, de gólt már nem sikerült szerezniük.

A fővárosi kék-fehéreknek ez volt sorozatban a harmadik vereségük, idegenben pedig immár öt bajnoki óta nyeretlenek.

Fizz Liga, 16. forduló:
Paksi FC-MTK Budapest 3-1 (1-0)
Paks, Fehérvári úti stadion, v: Karakó
Paks: Kovácsik - Szekszárdi, Vécsei, Szabó J. - Osváth, Horváth K., Papp K., Gyurkits (Balogh B., 60.), Zeke - Hahn (Böde, 60.), Tóth B. (Szendrei, 82.)
MTK: Demjén - Varju (Szépe, 73.), Beriasvili, Kádár, Kovács P. - Horváth A. (Lehoczky, 87.), Plsek - Molnár Á. (Bévárdi, 73.), Átrok (Törőcsik, 79.), Polievka (Szűcs, 73.) - Jurina
gólszerzők: Osváth (20.), Böde (67., 69.), illetve Polievka (55.)
sárga lap: Szekszárdi (39.), Osváth (53.), Papp K. (86.), illetve Átrok (34.), Molnár Á. (38.), Horváth A. (45+1.), Plsek (66.), Kovács P. (81.), Beriasvili (84.), Szűcs (92.)

