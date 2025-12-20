Nemrég mi is megírtuk az Origón, hogy az angol harmadosztályban szereplő Stockport County tulajdonosai többségi részesedést szeretnének szerezni a DVSC-ben. Nos, azóta már az is kiderült, hogy ez a váltás év végén, vagy legkésőbb 2026 legelején megtörténik, ráadásul ezzel együtt Bogdán Ádám személyében új sportigazgatója is lesz a csapatnak. A korábbi válogatott kapus 2007 és 2019 között a Boltonban, a Liverpoolban és a Wiganben is szerepelt, itthon a Fradiban is védett. Két évvel ezelőtti visszavonulása óta az M4 Sport szakértőjeként is tevékenykedik, emellett nemrég az angol PFA Business Schoolban megszerezte a sportigazgatói diplomáját.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Bogdán Ádám dobogós csapathoz kerülhet

A DVSC vasárnap a Fizz Liga 18. fordulójának utolsó meccsén lép pályára a Kisvárda ellen otthon, ha nyernek a cívisvárosiak és előtte az ETO nem nyer, akkor a második helyen telelhetnek a tabellán.