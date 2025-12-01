A középpályás egy vétlen ütközést követően szerencsétlenül ért földet, és a vizsgálatok szárkapocscsont-törést állapítottak meg nála. A spanyol szövetség hivatalos közleménye szerint a 27 éves Bonmatí hónapokra harcképtelenné vált, és már el is hagyta a válogatott edzőtáborát, hogy Barcelonában kezdje meg a rehabilitációt.

Aitana Bonmatí és Ousmane Dembele az idei Aranylabda-díjátadón

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A sérülés különösen rosszkor jött: a világbajnoki címvédő spanyol válogatott pénteken gól nélküli döntetlent játszott Németországgal a Nemzetek Ligája-döntő első mérkőzésén, a keddi visszavágón pedig már nem számíthatnak a csapat motorjára. Bonmatí játéka eddig kulcsfontosságú volt a spanyolok támadásszervezésében, így kiesése komoly érvágás mind a válogatottnak, mind az FC Barcelona számára.

Műtét várhat Bonmatíra

A sérülés súlyossága miatt még nem zárható ki a műtét lehetősége sem. Ha erre sor kerül, a játékos akár három-hat hónapra is a pálya szélére kerülhet. Enyhébb törés esetén ugyan rövidebb, 4-6 hetes gyógyulás is lehetséges lenne, de a csapat orvosi stábja egyelőre óvatos, és nem adtak meg pontos visszatérési dátumot.

A rehabilitáció sikerét nemcsak a fizikai felépülés, hanem a terhelés megfelelő újraépítése is meghatározza. Bonmatí az elmúlt években gyakorlatilag megállás nélkül játszott klubjában és a válogatottban, így a szakértők szerint nem kizárt, hogy a túlterhelés is közrejátszott sérüléseiben.

Nem az idei első egészségügyi csapás

2025 különösen nehéz év a katalán középpályás számára. A nyáron, közvetlenül az Európa-bajnokság előtt vírusos agyhártyagyulladás miatt kórházba került, és bár végül felépült és visszatérhetett a válogatotthoz, akkor is kérdéses volt, mennyit bír majd a szezonban. A mostani törés egy újabb komoly visszaesést jelent számára.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség így búcsúzott tőle átmenetileg: „Aitana Bonmatí a vasárnapi edzésen elszenvedett sérülés következtében szárkapocscsont-törést szenvedett. A játékos visszatér klubjához, ahol megkezdi a gyógykezelést és a felépülést.”

A spanyol csapat tagjai megdöbbenéssel fogadták a hírt, több játékostárs is üzenetben kívánt mielőbbi felépülést. Mivel Bonmatí nemcsak technikai tudása, hanem vezetői karaktere miatt is kulcsfigura, kiesése mentálisan is komoly csapás.