Pontosan harminc évvel ezelőtt egy viszonylag ismeretlen belga középpályás, Jean-Marc Bosman segített örökre megváltoztatni a futballt. Sokat köszönhetnek neki a játékosok, neki köszönhetően rengeteg nagy átigazolás jött létre, és jelentős szerepet játszott abban is, hogy a Bajnokok Ligája a világ legdominánsabb klubtornájává váljon. A Bosman-szabály létrejöttéhez vezető bírósági ítéletet éppen 30 évvel ezelőtt mondták ki.

Jean-Marc Bosman itt még boldog volt az ítélethirdetés után, a Bosman-szabály róla kapta a nevét

Fotó: STF / BELGA

Ki az a Bosman és mi a Bosman-szabály?

Ma van a harmincadik évfordulója annak a bírósági döntésnek, amely lehetővé tette, hogy a szerződésük lejártával rendelkező labdarúgók átigazolási díj nélkül válthassanak klubot.

Jean-Marc Bosman 1990-ben, 25 éves korában a belga RFC Liége csapatánál szerepelt, szerződése a végéhez közeledett. A csapatnál töltött két év nem úgy alakult számára, ahogyan remélte, és a francia másodosztályú Dunkerque jobb szerződést ajánlott neki. A Bosman-szabály előtt egy játékos nem hagyhatta el szabadon klubját a szerződése lejártakor, hacsak a klub bele nem egyezett az ingyenes távozásba, vagy meg nem kapta az új csapattól a kért átigazolási díjat.

A Liége azonban irreálisan magas összeget követelt, amit a Dunkerque nem tudott kifizetni. Az üzlet meghiúsult, Bosman fizetését pedig mintegy 75 százalékkal csökkentették. Az ezt követő, öt évig tartó jogi küzdelem, amely 1995. december 15-én zárult le, alapjaiban változtatta meg a modern futballt.

Bosman ügyvédekkel, Luc Missonnal és Jean-Louis Dupont-nal együtt indította el a pert a Belga Labdarúgó-szövetség, az RFC Liége és az UEFA ellen, az 1957-es Római Szerződésre hivatkozva, amely garantálja a munkaerő szabad mozgását az Európai Közösségen belül.

Közben Bosman játékoskarrierje lassan elhalt. A belga szövetség eltiltotta, mivel nem írta alá a csökkentett fizetésű szerződést, más klubok nem merték szerződtetni, a francia Saint-Quentinben és Saint-Denis-ben, valamint alacsonyabb osztályú csapatokban szerepelt még.

A jogi küzdelem során Bosmant és jogi csapatát sorra érték a visszautasítások, ám az 1995-ös ítélet azóta is érezteti hatását. Bosman neve annak ellenére a mai napig fogalom, hogy csak ifjúsági válogatottságig jutott Belgiumban.