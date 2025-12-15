Pontosan harminc évvel ezelőtt egy viszonylag ismeretlen belga középpályás, Jean-Marc Bosman segített örökre megváltoztatni a futballt. Sokat köszönhetnek neki a játékosok, neki köszönhetően rengeteg nagy átigazolás jött létre, és jelentős szerepet játszott abban is, hogy a Bajnokok Ligája a világ legdominánsabb klubtornájává váljon. A Bosman-szabály létrejöttéhez vezető bírósági ítéletet éppen 30 évvel ezelőtt mondták ki.
Ki az a Bosman és mi a Bosman-szabály?
Ma van a harmincadik évfordulója annak a bírósági döntésnek, amely lehetővé tette, hogy a szerződésük lejártával rendelkező labdarúgók átigazolási díj nélkül válthassanak klubot.
Jean-Marc Bosman 1990-ben, 25 éves korában a belga RFC Liége csapatánál szerepelt, szerződése a végéhez közeledett. A csapatnál töltött két év nem úgy alakult számára, ahogyan remélte, és a francia másodosztályú Dunkerque jobb szerződést ajánlott neki. A Bosman-szabály előtt egy játékos nem hagyhatta el szabadon klubját a szerződése lejártakor, hacsak a klub bele nem egyezett az ingyenes távozásba, vagy meg nem kapta az új csapattól a kért átigazolási díjat.
A Liége azonban irreálisan magas összeget követelt, amit a Dunkerque nem tudott kifizetni. Az üzlet meghiúsult, Bosman fizetését pedig mintegy 75 százalékkal csökkentették. Az ezt követő, öt évig tartó jogi küzdelem, amely 1995. december 15-én zárult le, alapjaiban változtatta meg a modern futballt.
Bosman ügyvédekkel, Luc Missonnal és Jean-Louis Dupont-nal együtt indította el a pert a Belga Labdarúgó-szövetség, az RFC Liége és az UEFA ellen, az 1957-es Római Szerződésre hivatkozva, amely garantálja a munkaerő szabad mozgását az Európai Közösségen belül.
Közben Bosman játékoskarrierje lassan elhalt. A belga szövetség eltiltotta, mivel nem írta alá a csökkentett fizetésű szerződést, más klubok nem merték szerződtetni, a francia Saint-Quentinben és Saint-Denis-ben, valamint alacsonyabb osztályú csapatokban szerepelt még.
A jogi küzdelem során Bosmant és jogi csapatát sorra érték a visszautasítások, ám az 1995-ös ítélet azóta is érezteti hatását. Bosman neve annak ellenére a mai napig fogalom, hogy csak ifjúsági válogatottságig jutott Belgiumban.
Az ítélet tette lehetővé, hogy egy játékos ingyen távozzon, amint lejár a szerződése aktuális klubjával. Ez komoly alkupozíciót adott a futballistáknak, akik így óriási aláírási pénzt és fizetéseket kérhettek az új kluboktól, hiszen nem kellett értük fizetni. Ugyanakkor a játékosok saját klubjuktól is több pénzt követelhettek, hiszen a vezetők féltek attól, hogy ingyen elveszítik őket.
Ahogy Alex Ferguson fogalmazott: a hatalom a játékosok kezébe került, ezzel együtt pedig megszületett az ügynökök kora is. Sokan már akkor megkérdőjelezték, hosszú távon mennyire lesz pozitív ez a hatás.
„A 25 leggazdagabb klub csillagászati összegekért igazol játékosokat, a kisebbek pedig nem tudják megfizetni őket. A nagyok egyre jobban elszakadnak a többiektől, mélyítve a szakadékot. Nem ez volt a Bosman-döntés célja” – mondta az érintett 10 éve a Guardiennek.
„A játékosok ismét olyanok lettek, mint egy árucikk, amellyel kereskednek"
A döntés után nem sokkal sztárok sora váltott klubot, Angliában a hatás talán Sol Campbell 2001-es, Tottenhamtől az Arsenalhoz történő átigazolásán volt a leglátványosabban tettenérhető, hiszen 60 ezer fontos heti fizetést, bónuszokat és két millió fontos aláírási pénzt kapott az angol válogatott védő.
A Bosman előtti időkben az európai kupákban érvényben volt az úgynevezett „3+2-es szabály”, amely korlátozta a külföldi játékosok számát. A döntés után a klubok szabadon szerepeltethettek uniós játékosokat, ami jelentősen átalakította a keretek összetételét és ezzel megint a gazdagabb klubok kerültek előnybe.
1999-ben a Manchester United történelmi triplázást ért el, olyan csapattal, amelyben négy évvel korábban nyolc játékos még külföldinek számított volna. Azóta több száz Premier League-kezdőcsapat volt, amelyben egyetlen brit játékos sem szerepelt, és soha nem fordult elő, hogy egy csapat kizárólag angol játékosokkal álljon fel.
A modern futballban Bosman hatása mindenhol jelen van, és kijelenthető, hogy a harca többet adott más játékosoknak, mint saját magának. 1998-ban 312 ezer fontos kártérítést kapott, Bosman később alkoholproblémákkal és depresszióval küzdött. A "sport leghíresebb szabadságharcosként" emlegetett Bosman 2011-ben ittas állapotban bántalmazta akkori élettársát, illetve annak lányát, amiért felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Munka nélkül tengődött és a FIFPro rendszeres támogatására szorult.
„Még mindig várom, hogy mások megköszönjék – Ronaldo, Beckham, mindannyian” – mondta egy későbbi interjújában.
Ma már a pénzt választanám
„1995 és 2015 között megjártam a poklot” – mondta a ma már 61 éves Bosman, akinek Harc a szabadságomért címmel jelent meg könyve.
„A belga szövetség felajánlott nekem körülbelül 400 ezer eurót. Később derült ki, hogy ez bruttó, nem nettó összeg volt. Erre még rájöttek volna az adók és az ügyvédi költségek is. Így nemet mondtam. Aztán három hónappal az eltiltás előtt kaptam egy 2,5 millió eurós ajánlatot. A büszkeségem felülkerekedett, és azt mondtam: már túl késő. Azt is hittem, hogy felforgatom a rendszert, hogy a nagy klubok mind hívni fognak, és hogy a játékosok hálásak lesznek. Ez nem így történt. Összefoglalva: mindenki pénzt kapott… kivéve engem. Kaptam valamennyit, de lehetett volna sokkal több is” – mondta Bosman nemrég a Le Parisiennek.
„Majdnem hajléktalan lettem. Mindenki más élvezte az előnyöket – kivéve engem. Inkább választottam volna egy karriert egy törvény helyett. Alig voltam 25 éves, amikor ez az egész elkezdődött. Voltak depressziós időszakaim is. Egy ideig antidepresszánsokat szedtem, aztán azt mondtam: elég! Lassan, lépésről lépésre újra felépítettem magam. 2015-ben a FIFPro legendának ismert el” – mondta Bosman, akit azóta le is százalékoltak, miután egy epilepsziás roham közben a falnak esett és eltörte a nyaki csigolyáit.
„Kiszámoltam egyszer: az elmúlt harminc évben 45 ezer eurónyi adományt kaptam játékosoktól. Ez nem kevés, de ha figyelembe vesszük, hogy a FIFPro nagyjából 70 ezer játékost képviselt ebben az időszakban, akkor ez 30 év alatt 64 cent játékosonként” – tette hozzá Bosman, aki mai fejjel elfogadta volna a 2,5 millió eurót, „és senki nem hallott volna rólam többet. Gazdag lettem volna és ismeretlen.”
A Bosmannak „köszönhető” legnagyobb átigazolások:
A Bosman-szabály alapján váltott klubot a közelmúltban Kylian Mbappé és Trent Alexander-Arnold is. Előbbi a PSG-t, utóbbi a Liverpoolt hagyta el a Real Madrid kedvéért. Egyik sztárért sem kellett átigazolási díjat fizetnie a madridiaknak.
A teljesség igénye nélkül mutatunk pár példát a legnagyobb átigazolások közül:
- Gianluca Vialli – Juventustól a Chelsea-hez (1996)
- Edgar Davids – Ajax – Milan (1996)
- Steve McManaman – Liverpool – Real Madrid (1999)
- Sol Campbell – Tottenham – Arsenal (2001)
- Henrik Larsson – Celtic – Barcelona (2004)
- Michael Ballack – Bayern – Chelsea (2006)
- Raúl – Real Madrid – Schalke (2010)
- Andrea Pirlo – Milan – Juventus (2011)
- Robert Lewandowski – Dortmund – Bayern (2014)
- Zlatan Ibrahimovic – PSG – Manchester United (2016)
- Sergio Agüero – Manchester City – Barcelona (2021)
- Gianluigi Donnarumma – Milan – PSG (2021)
- Sergio Ramos – Real Madrid – PSG (2021)
- Lionel Messi – Barcelona – PSG (2021)
- Lionel Messi – PSG – Inter Miami (2023)