Az isztambuli ügyészség közlése szerint a 29-ből 27 labdarúgót azzal gyanúsítanak, hogy saját csapatuk mérkőzésére fogadtak. A bundabotrányban név szerint kiemelték Metehan Baltacit, a Galatasaray védőjét, aki Sallai Roland csapattársa az isztambuli klubnál.

Metehan Baltaci (jobbra) is részese lehetett a bundabotránynak

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Képbe került egy másik nagy klub játékosa is, Mert Hakan Yandas, a Fenerbahce támadó középpályása a gyanú szerint közvetítőn keresztül kötött fogadásokat különböző meccsekre. (A Ferencváros Európa-liga ellenfelének a játékosa nem szerepelt a magyar bajnok elleni, 1-1-re végződött, november 27-én rendezett mérkőzésen.)

Két klubelnök is szerepel a listán, akik a 2023/24-es idényben megpróbálták törvénytelenül befolyásolni csapatuk egymás elleni harmadik ligás meccsét.

149 játékvezetőt is felfüggesztettek a török bundabotrányban

Korábban 102 első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően.

Mert Hakan Yandas a gyanú szerint közvetítőn keresztül kötött fogadásokat különböző meccsekre

Fotó: ELIF OZTURK / ANADOLU

Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki.

A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait — jelentette az MTI.