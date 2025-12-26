Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fordulat a béketerv kapcsán, olyasmi derült ki, ami mindent megváltoztathat

Látta már?

Zelenszkij akkorát koppant Kijevben, hogy ide hallani, ahogy kong

Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint 12 millió euróra (4,7 milliárd forint) büntette a legfelső három bajnoki osztály 56 klubját fegyelmi eljárások keretein belül a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) az előző szezonban. Természetesen nem csak Bundesliga-klubok kaptak büntetést.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott összeg alig kevesebb, mint a tavalyi, amikor a kluboknak körülbelül 12,5 millió eurót kellett fizetniük szurkolóik helytelen viselkedése miatt. Az előző idényben a legtöbbet – 924 355 eurót – az akkor még másodosztályú, de tavasszal a feljutott 1. FC Kölnnek kellett befizetnie. A másik feljutót, Bundesliga-résztvevő Hamburger SV-t 623 555 euróra büntették, ezzel a harmadik helyen áll az összesített rangsorban. A két klub között az Eintracht Frankfurt végzett másodikként, 764 600 eurós összeggel.

A Bundesliga-kluboknak sokat kellett fizetniük
A Bundesliga-kluboknak sokat kellett fizetniük
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

A Bundesliga-klubok nem aprózták el a büntetéseket

A harmadosztályban jelentős, 2,2 millió eurós növekedést regisztráltak az előző szezonhoz képest. A Dynamo Dresden 428 460 eurót fizetett fegyelmi büntetésként. A Bundesligában és a másodvonalban a bírságok összege több mint egymillió euróval csökkent. Az ítéletek többsége pirotechnikai eszközök használata miatt született.

Mivel a DFB által kiszabott büntetések egy részét a klubok az erőszak megelőzését elősegítő intézkedésekre fordíthatják, végül csak valamivel több mint nyolcmillió euró került a szövetség számlájára. Ebből hatmillió eurót a szokásoknak megfelelően a sportággal kapcsolatos alapítványok kaptak meg adományként.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!