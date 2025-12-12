A Bundesliga tabellájának második helyén álló RB Leipzig két magyar játékosával, Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőben lépett pályára legközelebbi szomszédja, a 200 kilométerre található Union Berlin otthonában.

Willi Orban és az RB Leipzig továbbra is 2. a Bundesliga tabelláján

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Meglepetés a Bundesliga magyaros meccsén

Az Union a 13. helyről kezdte a meccset, ami az első félidőben nem sok eseményt hozott, nem úgy mint a második 45 perc. Az 57. és a 64. perc között három gól esett, ebből kettőt a hazaiak lőttek. Schäfer András, az Union magyar válogatott középpályása a 67. percben így már 2-1-es állásnál lépett csereként a pályára.

A meccset végül a 85. percben pályára lépő Tim Skarke gólja zárta le, aki a 90+3. percben megszerezte az Union Berlin harmadik találatát.

Érdekesség, hogy a fővárosi gárda legutóbb hat évvel ezelőtt ki kapott hazai pályán, pénteki játéknapon a Bundesligában.