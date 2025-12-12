Live
A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőben felálló RB Leipzig 3-1-re kikapott az Union Berlin otthonában a német labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. A fővárosi csapat öt helyet ugrott előre a Bundesliga tabelláján.

A Bundesliga tabellájának második helyén álló RB Leipzig két magyar játékosával, Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőben lépett pályára legközelebbi szomszédja, a 200 kilométerre található Union Berlin otthonában.

13 December 2025, Berlin: Soccer: Bundesliga, 1. FC Union Berlin - RB Leipzig, Matchday 14, An der Alten Försterei. Willi Orbán (l, RB Leipzig) gives instructions. Photo: Soeren Stache/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by SOEREN STACHE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Willi Orban és az RB Leipzig továbbra is 2. a Bundesliga tabelláján
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Meglepetés a Bundesliga magyaros meccsén

Az Union a 13. helyről kezdte a meccset, ami az első félidőben nem sok eseményt hozott, nem úgy mint a második 45 perc. Az 57. és a 64. perc között három gól esett, ebből kettőt a hazaiak lőttek. Schäfer András, az Union magyar válogatott középpályása a 67. percben így már 2-1-es állásnál lépett csereként a pályára.

A meccset végül a 85. percben pályára lépő Tim Skarke gólja zárta le, aki a 90+3. percben megszerezte az Union Berlin harmadik találatát.

Érdekesség, hogy a fővárosi gárda legutóbb hat évvel ezelőtt ki kapott hazai pályán, pénteki játéknapon a Bundesligában.

 

 

