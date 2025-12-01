A Fichajes értesülései szerint a Liverpool egy körülbelül 60 millió eurós ajánlaton dolgozik, miközben a Real Madridnál hivatalosan továbbra sincs szándékában eladni a játékost, de „kivételes ajánlat” esetén hajlandó lenne meghallgatni a kérőket. Ezt a vonalat erősítette meg nemrég a Football365 is, amely szerint a Vörösök valóban egy 53 millió fontos (kb. 60 millió eurós) első ajánlatot készíthetnek elő Camavinga megszerzéséért.

Robertson vs Camavinga párharc a legutóbbi Pool-Realon

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Camavinga, mint kulcsfontosságú Liverpool-célpont

A LiverpoolWorld korábbi cikke már rámutatott, hogy Arne Slot csapata továbbra is keresi azt a fizikailag erős, védekező középpályást, aki Fabinho 2023-as távozása óta hiányzik a keretből. A vezetőedző Camavingát „kulcsfontosságú célpontként” nevezte meg a következő átigazolási időszakokra.

Ami most újdonságot jelent: a Real Madridnál Xabi Alonso érkezésével csökkent a francia játékos szerepe. Ez a helyzet nyitja meg a lehetőséget a Liverpool és más kérők előtt – már nem csak arról van szó, hogy „szívesen vinnék”, hanem arról is, hogy Madrid egy bizonyos összegen felül már hajlandó lenne tárgyalni.

Egyes angol portálok 60 millió eurós kezdő ajánlatról írnak, mások szerint a Real akár 70-80 millió eurót is elkérhet Camavingáért, ha tényleg az eladás mellett döntene.

A kép tehát egyértelmű: nincs még hivatalos ajánlat, de több egymástól független forrás is azt állítja, hogy a Liverpool vezetése kész belenyúlni a zsebébe, ha Camavinga valóban elérhetővé válik.

Camavinga nevét az elmúlt években szinte minden topklubnál feljegyezték, és nem véletlenül. A Real Madridban már fiatalon kulcsjátékossá nőtte ki magát, Carlo Ancelotti pedig „rendkívüli képességű” futballistaként beszélt róla, aki a pálya több pontján is bevethető. A CaughtOffside elemzése szerint a francia válogatott középpályás a modern futball prototípusát testesíti meg: képes klasszikus védekező középpályást játszani, box-to-box szerepkörben futballozni, de szükség esetén balhátvédként is helytáll.

Ez a sokoldalúság tenné különösen értékessé a Liverpool számára, ahol Szoboszlai Dominik támadásban és előrejátékban jelent állandó veszélyt, míg Camavinga a stabilitást, a labdaszerzést és a fizikális jelenlétet hozhatná a csapat tengelyébe.

Reális a transzfer, de nagy a verseny

A Liverpool mellett állítólag Chelsea, Manchester United, Arsenal és Bayern München is figyelemmel kíséri Camavinga helyzetét. A verseny tehát rendkívül éles lehet, ami az átigazolási díjat is felfelé tolhatja.