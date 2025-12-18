A Celtic 55-szörös skót bajnoknak és 42-szeres kupagyőztesnek mondhatja magát, a glasgow-i gárda négyszeres címvédője is a Premiershipnek. A klub mostani idénye kevésbé alakul jól, ennek is köszönhetően Brendan Rodgers még októberben távozott a vezetőedzői pozícióból. A ligában a Hearts mögött a második, a ligakupadöntőt vasárnap elveszítette a St. Mirren ellen, míg az Európa-liga alapszakaszának tabelláján hat forduló után hét ponttal a még éppen továbbjutást érő 24. helyen áll. A Bajnokok Ligája-selejtezőben nyáron elbukott Celtic elnöke, Peter Lawwell szerdán egy közleményben jelezte, hogy távozik posztjáról, részben az elégedetlen szurkolók megnyilvánulásai miatt.

Brendan Rodgers (középen) után Peter Lawwell (balra) is elhagyja a skót Celtic csapatát

Fotó: JEFF HOLMES / BACKPAGE IMAGES Ltd

Peter Lawwell távozik a Celtic elnöki posztjáról

A skót sportvezető 2003 és 2021 között a Celtic vezérigazgatójaként dolgozott, majd rövid szünetet követően 2023-ban a klub elnöke lett. A szerdai bejelentés alapján ez az időszaka még két hétig, december 31-éig tart.

„Szomorúsággal jelentem be döntésemet, hogy lemondok a Celtic FC elnöki tisztségéről. Úgy gondolom, hogy a klubnál eltöltött 18 évem vezérigazgatóként és három évem elnökként bizonyította, hogy képes vagyok számos területen megfelelni a kihívásoknak és leküzdeni azokat, azonban

egyes forrásokból érkező visszaélések és fenyegetések megszaporodtak, és mára elviselhetetlenné váltak. Ezek megrémítették és felkavarták a családomat, és életem ezen szakaszában erre már nincs szükségem. Ezt nem tudom elfogadni, ezért elhagyom azt a klubot, amelyet egész életemben szerettem.

Az engem támadó kritikusok motivációit és céljait mások vizsgálhatják, én inkább mély hálával és elégedettséggel tekintek vissza a Celticnél eltöltött pályafutásomra" – idézte klubja a 66 éves sportvezetőt, akit ideiglenesen Brian Wilson vált majd a poszton.

Keresztes Krisztián szerda este gólt szerzett a Celtic elleni győztes bajnokin

Fotó: facebook.com/dundeeunitedfc

A közlemény közzététele óta, szerda este az egykor BEK-győztes Celtic sorozatban a negyedik vereségét is elszenvedte, ezúttal a Dundee United otthonában kapott ki 2-1-re – a hazaiak egyenlítő gólját Keresztes Krisztián szerezte: a magyar védő az ötös sarkáról visszapasszolt labdát helyezte balról a bal alsó sarokba az 58. percben –, így továbbra is hat pont a glasgow-i csapat hátránya az éllovas Hearts mögött.