A legutóbbi hat bajnokijából csupán egyet megnyerő Chelsea az október vége óta nyeretlen Bournemouth csapatát fogadta kedd este a Stamford Bridge-en.

Fontos pontokat hullajtott otthon a Chelsea

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Döntetlennel zárta az évet a Chelsea

Hatalmas iramban kezdődött a londoni találkozó, ugyanis szűk fél óra alatt négy gól is esett. A vendégek már a 6. percben megszerezték a vezetést, ám Cole Palmer tizenegyesével és Enzo Fernández védhetetlen találatával nyolc percen belül fordított Enzo Maresca együttese. Ám nem sokkal később, a 27. percben Justin Kluivert kiegyenlített.

Mindössze másodszor fordult elő a Chelsea-vel, hogy egy hazai bajnoki első félórájában két gólt lőtt és kettőt kapott.

A fordulás után a londoni együttes nyomasztó fölényben játszott és szinte a teljes második félidőben egykapuzott, de a győzelmet jelentő gólt nem sikerült megszereznie. Sőt, a hosszabbítás perceiben még a vendégeknek volt meccslabdája, de a csereként beállt Enes Ünal kihagyta a ziccert, így maradt a döntetlen.

A Chelsea ezzel három meccs óta nyeretlen. Az újabb pontvesztéssel maradt az ötödik, két pont hátránnyal a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool mögött. A címvédő azonban egy meccsel kevesebbet játszott, így ha Arne Slot együttese január elsején legyőzi otthon az újonc Leeds Unitedet, akkor megszilárdíthatja a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyét a tabellán.

Andoni Iraola csapata továbbra is a 15. helyen áll és immáron tíz bajnoki óta nyeretlen.

Premier League, 19. forduló:

Burnley-Newcastle United 1-3 (1-2)

Chelsea-Bournemouth 2-2 (2-2)

Nottingham Forest-Everton 0-2 (0-1)

West Ham United-Brighton & Hove Albion 2-2 (2-1)

