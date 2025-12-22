Cristiano Ronaldo soha nem titkolta, hogy rengeteg munkát fektet abba, hogy még 40 évesen is húzóember a klubjában, a szaúdi Al-Nasszrban, és meghatározó tagja a világ egyik legerősebb válogatottjának, Portugália csapatának.
Cristiano Ronaldo nem változik
A másfél hónap múlva, 2026. február 5-én a 41. évét betöltő Ronaldo időről időre megmutatja, a végletekig kidolgozott, testzsírról még hírből sem hallott izomzatát. A napokban büszkén posztolt egy képet a közösségi oldalán, amit elhűlve néztek a csodálói és a rosszakarói is.
Azon a fotón a legdurvább részlet pedig nem más, mint az, hogy Ronaldo éppen ilyen tökéletes állapotban volt 30 évesen is, azaz a portugál szupersztár olyan szinten tartja magát formában, hogy egy hajszálnyit sem változott negatív irányban a fizikuma ahhoz képest, amikor azt hittük, hogy a pályája csúcsán van.
Ahogy sejteni lehetett, Ronaldo nem spórolja meg a munkát: