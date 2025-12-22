Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van, akinél nem számítanak az évek. Cristiano Ronaldo a minap megosztott egy képet arról, milyen hibátlan fizikummal rendelkezik 40 évesen. Ha mellé tesszük a tíz évvel ezelőtti fotóját, akkor ámulunk csak igazán.

Cristiano Ronaldo soha nem titkolta, hogy rengeteg munkát fektet abba, hogy még 40 évesen is húzóember a klubjában, a szaúdi Al-Nasszrban, és meghatározó tagja a világ egyik legerősebb válogatottjának, Portugália csapatának.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo celebrates after scoring the equalising goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Portugal and Hungary at Jose Alvalade stadium in Lisbon on October 14, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo az évek múlásával is őrzi szenzációs formáját
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo nem változik

A másfél hónap múlva, 2026. február 5-én a 41. évét betöltő Ronaldo időről időre megmutatja, a végletekig kidolgozott, testzsírról még hírből sem hallott izomzatát. A napokban büszkén posztolt egy képet a közösségi oldalán, amit elhűlve néztek a csodálói és a rosszakarói is.

Azon a fotón a legdurvább részlet pedig nem más, mint az, hogy Ronaldo éppen ilyen tökéletes állapotban volt 30 évesen is, azaz a portugál szupersztár olyan szinten tartja magát formában, hogy egy hajszálnyit sem változott negatív irányban a fizikuma ahhoz képest, amikor azt hittük, hogy a pályája csúcsán van.

Ahogy sejteni lehetett, Ronaldo nem spórolja meg a munkát:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!