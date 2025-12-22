Cristiano Ronaldo soha nem titkolta, hogy rengeteg munkát fektet abba, hogy még 40 évesen is húzóember a klubjában, a szaúdi Al-Nasszrban, és meghatározó tagja a világ egyik legerősebb válogatottjának, Portugália csapatának.

Cristiano Ronaldo az évek múlásával is őrzi szenzációs formáját

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo nem változik

A másfél hónap múlva, 2026. február 5-én a 41. évét betöltő Ronaldo időről időre megmutatja, a végletekig kidolgozott, testzsírról még hírből sem hallott izomzatát. A napokban büszkén posztolt egy képet a közösségi oldalán, amit elhűlve néztek a csodálói és a rosszakarói is.

Azon a fotón a legdurvább részlet pedig nem más, mint az, hogy Ronaldo éppen ilyen tökéletes állapotban volt 30 évesen is, azaz a portugál szupersztár olyan szinten tartja magát formában, hogy egy hajszálnyit sem változott negatív irányban a fizikuma ahhoz képest, amikor azt hittük, hogy a pályája csúcsán van.

Ronaldo’s body at 𝟯𝟬 🆚 𝟰𝟬 😮‍💨



In those ten years, his body hasn’t aged 💪



Cristiano Ronaldo is physiologically 12 years younger than his actual age, according to tests conducted by WHOOP 🔙



🗣️ “I can’t believe my body age is 28.9 years. That means I’m going to be playing… pic.twitter.com/X8HzPjcb9u — 433 (@433) December 19, 2025

Ahogy sejteni lehetett, Ronaldo nem spórolja meg a munkát: