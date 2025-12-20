Cristiano Ronaldo fizikai fittségére egészen egyszerűen elfogytak a szavak. A portugál játékos jelenleg a szaúd-arábiai Al-Nassr csapatában játszik, és a mostani szezon első kilenc meccsét megnyerte a klubjával. Most éppen a több mint 669 millió követővel bíró Instagram-oldalára tett ki magáról egy fotót, amelyen megmutatta, milyen formának is örvend a 41. születésnapja felé ballagva.

Ilyen formában van majdnem 41 évesen Cristiano Ronaldo

Fotó: Cristiano Ronaldo Instagram-oldala

Cristiano Ronaldo nem lassít lassan 41 évesen sem

A világbajnokságot 2026 nyarán az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik majd meg. Cristiano Ronaldo a múlt hónapban jelentette be, hogy ez lesz pályafutása utolsó nagy tornája. Pénteken a portugál játékos egy szaunázás utáni pillanatképet posztolt az Instagramra; a képen csak bokszeralsót visel és egy edzőteremben látható. Elmondhatjuk, hogy Ronaldo fittebbnek tűnik, mint valaha.

Mondjuk a teljes igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az aranylabdás szupersztár mindent megtesz azért, hogy bombaformában maradjon. A napi edzések, a megfelelő táplálkozás a rengeteg alvással kombinálva az optimális regenerálódás érdekében, nos, ahogy látjuk, megtérül. Visszatérve a vb-re a csoportkörben Portugália Kolumbiával, a debütáló Üzbegisztánnal és az interkontinentális rájátszás A csoportjának győztesével találkozik majd.