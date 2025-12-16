Live
Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

A szlovák labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában a DAC 3-1-re győzte le a vendég Trnava együttesét. A dunaszerdahelyi és a nagyszombati csapat mérkőzésének hajrája tömegjelenettel és piros lapokkal zárult, a hazaiak most reagáltak a történtekre.

A DAC Tuboly Mátéval a pályán már három góllal is vezetett a szlovák bajnokság dunaszerdahelyi rangadóján, a Trnava (Nagyszombat) a 80. percben tizenegyesből szépített. A hosszabbítás perceiben aztán a Liverpool-legenda Martin Skrtel által irányított vendégek kispadján a játékosok és a stábtagok között tömegjelenet alakult ki, a biztonsági embereknek kellett szétválasztaniuk a feleket. Ez nem teljesen sikerült, Tarasz Kacharab és Lazar Sztojsavljevics is piros lapot kapott, néhány focista pedig a szurkolókkal is összeszólalkozott.

A DAC és a Nagyszombat dunaszerdahelyi szlovák bajnokiján a szurkolók is főszereplővé váltak
A DAC és a Nagyszombat dunaszerdahelyi szlovák bajnokiján a szurkolók is főszereplővé váltak
Fotó: dac1904.sk

Hamisan vádolt Martin Skrtel, a Nagyszombat vezetőedzője

Skrtel a találkozó után azt állította, hogy egy hazai szurkoló nyakon ragadta a vendégek egyik játékosát, ám később a Szlovák Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottsága a felvételeket látva ezt tagadta. A szervezet úgy határozott, hogy a DAC-ot háromezer, míg a Nagyszombatot – a szurkolók magyarellenes megnyilvánulásai miatt – ötezer euróra bünteti.

A DAC reagált a dunaszerdahelyi balhéra

A dunaszerdahelyi klub hétfőn közleményt adott ki, amelyben tudomásul vették a döntést, és megnyugodtak azt látva, hogy a Szlovák Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottsága is hazugságnak tartotta Skrtel vádjait.

„Szükségét érezzük, hogy reagáljuk a vendégek vezetőedzőjének, Martin Skrtelnek a találkozó után elmondott kijelentéseire, aki olyan módon adta elő a történteket, melyet az SZLSZ FB megcáfolt. 

A rangadók után tett nyilvános megszólalásoknak mindig a valós tényeken kellene nyugodniuk, nem pedig feltételezéseken vagy találgatásokon.

Ugyanakkor feltesszük a kérdést: közvetlenül a vendégkispad előtt miért nem nyugtatták le erélyesebben a kedélyeket a vendégstáb tagjai, hiszen pont ebben a zónában eszkalálódott a konfliktus, és a vendégek játékosai, Kristián Kostrna és Jakub Paur részéről elfogadhatatlan reakciók érkeztek a sérült Ammar Ramadan irányába" – áll a közleményben, amelyben közölték, hogy a DAC továbbra is egyértelműen elítéli az agressziót, a rasszizmust és a kirekesztés bármely más formáját, a nagyszombati szurkolók pedig ezúttal minden határt átléptek a viselkedésükkel.

A februári folytatás előtt, tizennyolc fordulót követően a DAC a második, míg a Nagyszombat a harmadik helyen áll a szlovák bajnokság tabelláján.

