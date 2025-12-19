Csütörtökön délután az Origón is beszámoltunk arról, amit már egy-két napja sejteni lehetett, miszerint a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Dárdai Pált nevezte ki a klub új sportigazgatójának, a Németországból hazacsábított Dárdati pedig csütörtökön hivatalosan is bemutatták. A kiváló szakember január 1-én kezdi meg a munkát, ezzel pedig lezárja hosszú és eredményes pályafutását annál a klubnál, ahol játékosként, majd edzőként is legenda lett, a Hertha BSC-nél.

Dárdai Pál (bal oldalon) január 1-én kezd Újpesten

Fotó: Újpest FC

Dárdai Pál nagy fába vágja a fejszéjét

A gyerekektől egészen a felnőtt csapatig bezárólag foglalkozik majd az újpesti labdarúgással Dárdai, akire így rengeteg munka vár a negyedik kerületben. A szakmai tervek ismertetésén kívül a sajtótájékoztatón résztvevő újságíróknak még az esemény végén kicsit odaszúrt az új sportigazgató, amikor azt mondta: „Aztán már most szólok, lehet cikkezgetni, lehet, hogy szombaton játszik az Újpest, és vasárnap Wolfsburgba megyek meccset nézni. Nem fog érdekelni, hogy miért nem vagyok itt vasárnap, miért ne lennék itt. Elmegyek, megnézem az egyik fiamat, lehet, hogy pénteken játszik az Újpest, szombaton Felcsúton nézem a Palkót, apuka maradok, ugyanúgy gyerekek, ha tetszik nektek, ha nem, úgyhogy már most szólok, úgyhogy ez akkor nem lesz újdonság.”