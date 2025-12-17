Live
A csakfoci.hu információi szerint Dárdai Pállal gyakorlatilag megállapodott az Újpest FC, és a korábbi magyar szövetségi kapitány a közeljövőben az NB I-es klubnál vállalhat munkát. A szakember nem klasszikus edzői, hanem sportigazgatói, szakmai igazgatói jellegű pozíciót kaphat. Ebben a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelne.

A Csakfoci beszámolója szerint az Újpest a nehéz őszi időszak után szerkezeti és szakmai megújulásban gondolkodik, és ebbe a koncepcióba illeszkedne Dárdai Pál érkezése. A portál úgy tudja, a klub vezetése egy ideje szoros kapcsolatban áll a szakemberrel, aki úgy érzi, eljött az ideje, hogy belevágjon ebbe a kihívásba.

Dárdai, Dárdai Pál, 26 April 2024, Berlin: Soccer: Bundesliga 2, Hertha BSC - Hannover 96, Matchday 31, Olympiastadion, Hertha coach Pal Dardai stands in the stadium before the game. Photo: Soeren Stache/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by SOEREN STACHE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Dárdai Pál Berlinből térhet haza Budapestre
Fotó: Soeren Stache/dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdai Pál neve korábban is felmerült Újpesten

A portál kiemeli: Dárdai neve az elmúlt években többször is szóba került már Újpesttel kapcsolatban, ám információik szerint korábban sosem volt igazán reális esély az együttműködésre. Most azonban más a helyzet:

a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, és szinte biztosra vehető a megállapodás.

Az egyeztetésekben Ratatics Péter klubelnöknek is meghatározó szerepe volt, aki a beszámoló szerint döntően hozzájárult ahhoz, hogy sikerült meggyőzni Dárdait az újpesti feladatról.

A Csakfoci információi alapján akár már a Kazincbarcika elleni NB I-es mérkőzés előtt sor kerülhet a hivatalos bejelentésre. A klub ugyanakkor a portál megkeresésére jelezte: a sajtóban megjelent értesüléseket egyelőre nem kívánja kommentálni.

Dárdai Pál jelenleg is a Hertha BSC alkalmazásában áll, ahol korábbi vezetőedzői időszakai után játékosmegfigyelőként és nagykövetként dolgozik.

Az Újpest öt győzelemmel, nyolc döntetlennel és négy vereséggel jelenleg kilencedik a 12 csapatos NB I-ben.

