A Csakfoci beszámolója szerint az Újpest a nehéz őszi időszak után szerkezeti és szakmai megújulásban gondolkodik, és ebbe a koncepcióba illeszkedne Dárdai Pál érkezése. A portál úgy tudja, a klub vezetése egy ideje szoros kapcsolatban áll a szakemberrel, aki úgy érzi, eljött az ideje, hogy belevágjon ebbe a kihívásba.

Dárdai Pál Berlinből térhet haza Budapestre

Fotó: Soeren Stache/dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdai Pál neve korábban is felmerült Újpesten

A portál kiemeli: Dárdai neve az elmúlt években többször is szóba került már Újpesttel kapcsolatban, ám információik szerint korábban sosem volt igazán reális esély az együttműködésre. Most azonban más a helyzet:

a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, és szinte biztosra vehető a megállapodás.

Az egyeztetésekben Ratatics Péter klubelnöknek is meghatározó szerepe volt, aki a beszámoló szerint döntően hozzájárult ahhoz, hogy sikerült meggyőzni Dárdait az újpesti feladatról.

A Csakfoci információi alapján akár már a Kazincbarcika elleni NB I-es mérkőzés előtt sor kerülhet a hivatalos bejelentésre. A klub ugyanakkor a portál megkeresésére jelezte: a sajtóban megjelent értesüléseket egyelőre nem kívánja kommentálni.

Dárdai Pál jelenleg is a Hertha BSC alkalmazásában áll, ahol korábbi vezetőedzői időszakai után játékosmegfigyelőként és nagykövetként dolgozik.

Az Újpest öt győzelemmel, nyolc döntetlennel és négy vereséggel jelenleg kilencedik a 12 csapatos NB I-ben.