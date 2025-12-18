Dárdai Pál visszatért a magyar futballba

Igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek, miszerint az Újpest labdarúgócsapata a nehéz őszi időszak után szerkezeti és szakmai megújulásban gondolkodik. A lila-fehér klub csütörtök délután a hivatalos oldalán jelentette be, hogy új sportigazgatót nevezett ki, a pozícióval pedig Dárdai Pált bízta meg.
Dárdai Pál az Újpest új sportigazgatója
„Az Újpest FC a mai napon Dárdai Pált nevezte ki a klub sportigazgatójának. Személyében egy olyan sportvezetőt hozunk haza, akinek szakmai tudása, a sportág iránti alázata és kitartása példaértékű. A már játékosként legendává váló, majd edzőként a magyar válogatott legutóbbi sikereinek alapjait letevő szakember sportszakmai kérdésekben teljes felhatalmazással bír majd, a munkát pedig január 1-jén kezdi meg” – olvasható a klub hivatalos honlapján megjelent közleményében.
Dárdait az Újpest a csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be, amelyen Ratatics Péter klubelnök beszélt a szakember érkezéséről.
„Minden alkalommal, amikor szóba került, hogy szeretnénk-e, lesz-e sportigazgató Újpesten, elmondtuk, hogy igen, szeretnénk. Ehhez azonban szükség volt arra, hogy egy olyan közeget teremtsünk meg az elmúlt szűk 2 év alatt, amely már alkalmas rá, megérett arra, hogy hatékonyan tudja támogatni azt az embert, akit majd kinevezünk” – mondta el Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, majd így folytatta:
Nem egy sportigazgatót akartunk hozni, azt bármikor tudtunk volna, hanem „A” sportigazgatót, ez pedig komoly különbség. Dárdai Pálért meg kellett küzdeni, nem adja a nevét akármihez, csak ahhoz, ami mögött látja az elhatározást és a valódi akaratot, így ez számunkra még nagyobb büszkeség. Hiszünk benne, hogy tudásával, szakmai előéletével és azzal a hihetetlen energiával, amivel megérkezett, segít minket visszajuttatni oda, ahová az Újpest való, a csúcsra.
Dárdai Pál közel 30 év után hagyta el a Hertha Berlint, sportvezetőként először vállal szerepet a magyar labdarúgásban. Az egykori kiváló középpályás a sajtótájékoztatón többek között arról is beszélt, hogy miért az UTE megkeresésére mondott igent.
Elmondtam korábban, hogy Berlinből csak akkor jövök el, ha valóban engem akarnak, és bennem látják a megoldást.
Ratatics Péter elnök úr ezekre a korábbi hónapok során megfelelő válaszokat adott, és az a vízió, amit folyamatosan felvázolt, valamint a munka, amit az elmúlt majdnem 2 évben ő és a kollégái beletettek, megerősítette bennem, hogy megéri közel 30 év után újra szerepet vállalnom a magyar bajnokságban, immáron vezetőként” – tette hozzá Dárdai Pál, aki az edzőkérdésben egyelőre türelmet kért, mert az őszi szezon befejezése után egy nagyobb elemzés következik a negyedik kerületi klubnál.
„Újpest egy történelmi, nagy klub, ahol minden adott, hogy sikeresek lehessünk, stabil háttér, fanatikus szurkolótábor és a pályán is akadnak valós értékek. Nem szeretnék nagy ígérgetésekbe belemenni, sokan megtették ezt már előttem, és felteszem, meg fogják tenni utánam is, de én az elvégzett munkában hiszek, azzal pedig úgyis jönnek majd az eredmények. Nem várok el senkitől többet, csak annyit, mint önmagamtól: teljes odaadást, rengeteg munkát, és azt, hogy mindennél jobban vágyják a sikert” – mondta Dárdai, aki a Hertha BSC alkalmazásában vezetőedzőként, játékosmegfigyelőként és nagykövetként is dolgozott.
Az Újpest öt győzelemmel, nyolc döntetlennel és négy vereséggel jelenleg kilencedik a 12 csapatos NB I-ben.
