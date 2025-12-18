Dárdai Pál visszatért a magyar futballba

Igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek, miszerint az Újpest labdarúgócsapata a nehéz őszi időszak után szerkezeti és szakmai megújulásban gondolkodik. A lila-fehér klub csütörtök délután a hivatalos oldalán jelentette be, hogy új sportigazgatót nevezett ki, a pozícióval pedig Dárdai Pált bízta meg.

Dárdai Pál már Újpesten

Fotó: ujpestfc.hu

Dárdai Pál az Újpest új sportigazgatója

„Az Újpest FC a mai napon Dárdai Pált nevezte ki a klub sportigazgatójának. Személyében egy olyan sportvezetőt hozunk haza, akinek szakmai tudása, a sportág iránti alázata és kitartása példaértékű. A már játékosként legendává váló, majd edzőként a magyar válogatott legutóbbi sikereinek alapjait letevő szakember sportszakmai kérdésekben teljes felhatalmazással bír majd, a munkát pedig január 1-jén kezdi meg” – olvasható a klub hivatalos honlapján megjelent közleményében.

Dárdait az Újpest a csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be, amelyen Ratatics Péter klubelnök beszélt a szakember érkezéséről.

„Minden alkalommal, amikor szóba került, hogy szeretnénk-e, lesz-e sportigazgató Újpesten, elmondtuk, hogy igen, szeretnénk. Ehhez azonban szükség volt arra, hogy egy olyan közeget teremtsünk meg az elmúlt szűk 2 év alatt, amely már alkalmas rá, megérett arra, hogy hatékonyan tudja támogatni azt az embert, akit majd kinevezünk” – mondta el Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, majd így folytatta:

Nem egy sportigazgatót akartunk hozni, azt bármikor tudtunk volna, hanem „A” sportigazgatót, ez pedig komoly különbség. Dárdai Pálért meg kellett küzdeni, nem adja a nevét akármihez, csak ahhoz, ami mögött látja az elhatározást és a valódi akaratot, így ez számunkra még nagyobb büszkeség. Hiszünk benne, hogy tudásával, szakmai előéletével és azzal a hihetetlen energiával, amivel megérkezett, segít minket visszajuttatni oda, ahová az Újpest való, a csúcsra.

Ratatics Péter klubelnök és Dárdai Pál is bízik az Újpest felemelkedésében

Fotó: ujpestfc.hu

Dárdai Pál közel 30 év után hagyta el a Hertha Berlint, sportvezetőként először vállal szerepet a magyar labdarúgásban. Az egykori kiváló középpályás a sajtótájékoztatón többek között arról is beszélt, hogy miért az UTE megkeresésére mondott igent.

Elmondtam korábban, hogy Berlinből csak akkor jövök el, ha valóban engem akarnak, és bennem látják a megoldást.

Ratatics Péter elnök úr ezekre a korábbi hónapok során megfelelő válaszokat adott, és az a vízió, amit folyamatosan felvázolt, valamint a munka, amit az elmúlt majdnem 2 évben ő és a kollégái beletettek, megerősítette bennem, hogy megéri közel 30 év után újra szerepet vállalnom a magyar bajnokságban, immáron vezetőként” – tette hozzá Dárdai Pál, aki az edzőkérdésben egyelőre türelmet kért, mert az őszi szezon befejezése után egy nagyobb elemzés következik a negyedik kerületi klubnál.