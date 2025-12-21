A Debrecen az előző fordulóban a Ferencváros otthonában nyert, ellenben a Kisvárda a vasárnapi találkozót megelőzően a legutóbbi hét meccséből csak egyet tudott megnyerni.

A debreceni Kocsis Dominiket a kispadról állították ki a Kisvárda elleni meccsen

Fotó: M4 Sport

Ennek tükrében a Loki várhatta esélyesként a Kisvárda elleni találkozót, egy győzelemmel pedig a dobogón telelhetett volna, azonban Révész Attila csapat egygólos győzelmet aratott, ezt pedig nehezen viselte az egyik debreceni játékos.

A kispadról állították ki a Debrecen nagyképű játékosát

A találkozó 87. percében a debreceni Komáromi György lépett oda a kisvárdai Nagy Krisztiánnak, amiért sárga lapot kapott. A reklamálásba a hazai kispad is beszállt, ezt követően pedig Rúsz Márton játékvezető arra fordult, és bár elsőre a sárga lapot vette elő, végül útközben módosította azt pirosra és kiosztotta a már lecserélt Kocsis Dominiknek.

A Debrecen 23 éves támadója először nevetett az ítéleten, majd teátrálisan megtapsolta a játékvezetőt.

Az M4 Sport azt írja, Kocsis Dominik automatikusan egymeccses eltiltásra számíthatott volna, azonban könnyen lehet, hogy a nagyképűsködésével kitapsolt magának még néhány találkozót.



