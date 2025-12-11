Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a debreceni szurkolók megbotránkoztató és rasszista rigmusokat kiabáltak be a a Nyíregyháza ellen 3-0-ra megnyert bajnokin, ezért kell a klubnak fizetnie, emellett prevenciós terv benyújtására is kötelezte a szövetség.

A debreceni szurkolók miatt büntetett az MLSZ

Fotó: dvsc.hu

Szektorbezárással büntették a Debrecent

Ezen kívül a bizottság elrendelte a korábban kiszabott felfüggesztett, soron következő hazai bajnokira szóló szektorbezárásnak a végrehajtását. Az NB I-ben harmadik helyen álló hajdúsági csapat jelezte, vizsgálja a fellebbezés lehetőségét.

A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága az Újpestre a Paks, a ZTE-re a Diósgyőr elleni bajnokin, szurkolóik megbotránkoztató viselkedése miatt rótt ki pénzbüntetést – írja az MTI. Katona Leventének, a Nyíregyháza legutóbb kiállított futballistájának két bajnokit kell kihagynia.