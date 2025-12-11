Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokkoló bejelentés: Oroszország kész háborúba lépni Európával

Nagy kérdés

Mennyivel mehetünk 50-es táblánál, hogy ne kapjunk büntetést?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtotta a labdarúgó NB I-ben harmadik Debrecent a magyar szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a debreceni szurkolók megbotránkoztató és rasszista rigmusokat kiabáltak be a a Nyíregyháza ellen 3-0-ra megnyert bajnokin, ezért kell a klubnak fizetnie, emellett prevenciós terv benyújtására is kötelezte a szövetség. 

A debreceni szurkolók miatt büntetett az MLSZ
A debreceni szurkolók miatt büntetett az MLSZ
Fotó: dvsc.hu

Szektorbezárással büntették a Debrecent

Ezen kívül a bizottság elrendelte a korábban kiszabott felfüggesztett, soron következő hazai bajnokira szóló szektorbezárásnak a végrehajtását. Az NB I-ben harmadik helyen álló hajdúsági csapat jelezte, vizsgálja a fellebbezés lehetőségét.

A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága az Újpestre a Paks, a ZTE-re a Diósgyőr elleni bajnokin, szurkolóik megbotránkoztató viselkedése miatt rótt ki pénzbüntetést – írja az MTI. Katona Leventének, a Nyíregyháza legutóbb kiállított futballistájának két bajnokit kell kihagynia.

  • Kapcsolódó cikkek:
Elfogyott a Nyíregyháza-szurkolók türelme, drasztikus lépésre szánták el magukat
Mi köze Szalahnak Debrecenhez és egy 2009-es BL-meccshez?
Újpesten is nyerni tudott, szárnyal az Zalaegerszeg az NB I-ben
Robbie Keane csapata kiütéssel üzent, újra a Fradi vezet az NB I-ben
Megint Böde volt a Paks megmentője

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!