A 28 éves Dembélé, aki az Aranylabda-szavazáson is diadalmaskodott, kedden este személyesen vette át az elismerést a FIFA dohai gáláján. Csapatával szerdán az Interkontinentális Kupáért a brazil Flamengóval csap össze Katarban.

A FIFA-nál Dembélé lett az év játékosa

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Dembélét látták a legjobbnak

Dembélé útja a Rennes-en, a Borussia Dortmundon és az FC Barcelonán át vezetett a PSG-hez, amelyet 2023 óta erősít. A francia válogatottban 57-szer lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki arany-, 2022-ben pedig ezüstérmes nemzeti együttesnek.

A mauritániai-szenegáli és mali felmenőkkel rendelkező Dembélé honfitársát, a Real Madridot erősítő Kylian Mbappét és a spanyol válogatott Lamine Yamalt előzte meg a voksoláson.

A nőknél a Barcelona háromszoros aranylabdása, Aitana Bonmatí nyert, aki nemrég súlyos sérülést szenvedett. Itt teljes volt a spanyol dobogó, hiszen a győztes két honfitársa, Mariona Caldentey és Alexia Putellas előtt nyert.

A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki.

Rossi és Szoboszlai is szavazott

Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhatott.

Az edzőknél a papírformának megfelelően Luis Enrique, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain trénere bizonyult a legjobbnak. A nők között az angol válogatottat Európa-bajnoki győzelemre vezető holland Sarina Wiegman diadalmaskodott.

A FIFA már a gála kezdete előtt közzé tette több kategória legjobbjait.

Az év kapusának az olasz Gianlugi Donnarummát választották meg, aki Bajnokok Ligáját nyert a PSG-vel, azóta viszont már a Manchester City hálóját őrzi.

A 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szerzett gólok közül a legszebb Santiago Montielé, az Independiente argentin futballistájáé lett, aki május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a 16-oson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba. Ezzel ő kapta a Puskás-díjat. A nőknél a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki a brazil Marta nevét viselő női különdíjat azzal, hogy ugyancsak egy bajnoki meccsen a kapunak háttal, felugorva, sarokkal továbbította a labdát a hálóba.