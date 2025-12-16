A 28 éves Dembélé, aki az Aranylabda-szavazáson is diadalmaskodott, kedden este személyesen vette át az elismerést a FIFA dohai gáláján. Csapatával szerdán az Interkontinentális Kupáért a brazil Flamengóval csap össze Katarban.
Dembélét látták a legjobbnak
Dembélé útja a Rennes-en, a Borussia Dortmundon és az FC Barcelonán át vezetett a PSG-hez, amelyet 2023 óta erősít. A francia válogatottban 57-szer lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki arany-, 2022-ben pedig ezüstérmes nemzeti együttesnek.
A mauritániai-szenegáli és mali felmenőkkel rendelkező Dembélé honfitársát, a Real Madridot erősítő Kylian Mbappét és a spanyol válogatott Lamine Yamalt előzte meg a voksoláson.
A nőknél a Barcelona háromszoros aranylabdása, Aitana Bonmatí nyert, aki nemrég súlyos sérülést szenvedett. Itt teljes volt a spanyol dobogó, hiszen a győztes két honfitársa, Mariona Caldentey és Alexia Putellas előtt nyert.
A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki.
Rossi és Szoboszlai is szavazott
Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhatott.
Az edzőknél a papírformának megfelelően Luis Enrique, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain trénere bizonyult a legjobbnak. A nők között az angol válogatottat Európa-bajnoki győzelemre vezető holland Sarina Wiegman diadalmaskodott.
A FIFA már a gála kezdete előtt közzé tette több kategória legjobbjait.
Az év kapusának az olasz Gianlugi Donnarummát választották meg, aki Bajnokok Ligáját nyert a PSG-vel, azóta viszont már a Manchester City hálóját őrzi.
A 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szerzett gólok közül a legszebb Santiago Montielé, az Independiente argentin futballistájáé lett, aki május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a 16-oson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba. Ezzel ő kapta a Puskás-díjat. A nőknél a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki a brazil Marta nevét viselő női különdíjat azzal, hogy ugyancsak egy bajnoki meccsen a kapunak háttal, felugorva, sarokkal továbbította a labdát a hálóba.
A Fair Play-díjat Andreas Harlass-Neuking, a német másodosztályban szereplő SSV Jahn Regensburg csapatorvosa kapta, aki áprilisban a Magdeburg elleni idegenbeli bajnoki találkozó előtt újraélesztett egy hazai szurkolót, aki a lelátón lett rosszul.
A szurkolói díjat Zakho SC drukkerei érdemelték ki, akik májusban egy bajnoki mérkőzést megelőzően több ezer plüssjátékot dobtak a pályára, amelyeket beteg gyermekeknek ajánlottak fel.
az év legjobb férfi játékosa:
Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
az év legjobb női játékosa:
Aitana Bonmatí (spanyol, FC Barcelona)
az év férfi kapusa:
Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain/Manchester City)
az év női kapusa:
Hannah Hampton (angol, Chelsea)
az év edzője férfi csapatnál:
Luis Enrique (spanyol, Paris Saint-Germain)
az év edzője női csapatnál:
Sarina Wiegman (holland, az angol válogatott szövetségi kapitánya)
FIFA Puskás-díj (az év legszebb férfi gólja):
Santiago Montiel (argentin, Independiente)
FIFA Marta-díj (az év legszebb női gólja):
Lizbeth Ovalle (mexikói, Tigres/Orlando Pirates)
FIFA Fair Play-díj:
Andreas Harlass-Neuking (az SSV Jahn Regensburg csapatorvosa)
az év szurkolói csapata:
az iraki Zakho SC szurkolói
Az év férfi csapata:
Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain/Manchester City) - Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain), Willian Pacho (ecuadori, Paris Saint-Germain), Virgil van Dijk (holland, Liverpool), Nuno Menedes (portugál, Paris Saint-Germain) - Cole Palmer (angol, Chelsea), Jude Bellingham (angol, Real Madrid), Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain), Pedri (spanyol, FC Barcelona) - Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona), Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
Az év női csapata:
Hannah Hampton (angol, Chelsea) - Lucy Bronze (angol, Chelsea), Leah Williamson (angol, Arsenal), Irene Paredes (spanyol, FC Barcelona), Ona Battle (spanyol, FC Barcelona) - Aitana Bonmatí (spanyol, FC Barcelona), Patricia Guijarro (spanyol, FC Barcelona), Claudia Pina (spanyol, FC Barcelona) - Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal), Alessia Russo (angol, Arsenal), Alexia Putellas (spanyol, FC Barcelona)
A francia Ousmane Dembélé kedden első alkalommal nyerte el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) Év játékosa-díját.
A FIFA Év játékosa-díj győztesei:
1991: Lothar Matthäus (német, Internazionale)
1992: Marco van Basten (holland, AC Milan)
1993: Roberto Baggio (olasz, Juventus)
1994: Romario (brazil, FC Barcelona)
1995: George Weah (libériai, PSG, AC Milan)
1996: Ronaldo (brazil, FC Barcelona)
1997: Ronaldo (brazil, FC Barcelona, Internazionale)
1998: Zinedine Zidane (francia, Juventus)
1999: Rivaldo (brazil, FC Barcelona)
2000: Zinedine Zidane (francia, Juventus)
2001: Luis Figo (portugál, Real Madrid)
2002: Ronaldo (brazil, Real Madrid)
2003: Zinedine Zidane (francia, Real Madrid)
2004: Ronaldinho (brazil, Barcelona)
2005: Ronaldinho (brazil, Barcelona)
2006: Fabio Cannavaro (olasz, Juventus, Real Madrid)
2007: Kaká (brazil, AC Milan)
2008: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)
2009: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
A FIFA-Aranylabda győztesei:
2010: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
2011: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
2012: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
2013: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)
2014: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)
2015: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
A FIFA Év játékosa-díj győztesei:
2016: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)
2017: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)
2018: Luka Modric (horvát, Real Madrid)
2019: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
2020: Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)
2021: Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)
2022: Lionel Messi (argentin, Paris Saint-Germain)
2023: Lionel Messi (argentin, Paris Saint-Germain/Inter Miami)
2024: Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)
2025: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
