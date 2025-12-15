Live
Szombaton James Milner Diogo Jota mezszámában lépett pályára az Anfielden a Liverpool ellen, majd vasárnap a Vörösök másik korábbi játékosa, Jordan Henderson emlékezett meg Jotára a gólörömével. A Liverpoolnál sosem felejtik, amit a portugál Diogo Jota tett a klubért.

Vasárnap a Brentford hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Leeds United ellen a Premier League 16. fordulójában. Az olvasó erre a hírre önmagában aligha kapná fel a fejét Magyarországon, ugyanakkor pár sort mindenképpen megér Jordan Henderson, a Brentford gólszerzője. A 35 éves Henderson 2011 és 2023 között volt a Liverpool játékosa, mielőtt Szaúd-Arábiába szerződött. Az angol középpályás 2020 és 2023 között többek között a nyáron elhunyt Liverpool-játékos, Diogo Jota csapattársa volt. Henderson vasárnap az első gólját szerezte a Brentford színeiben, a gólöröménél pedig Jotára emlékezett.

Jordan Henderson gólt szerzett a Brentford–Leed United Premier League-mérkőzésen, majd Diogo Jota gólörömével emlékezett meg a portugálra
Jordan Henderson gólt szerzett a Brentford–Leed United Premier League-mérkőzésen, majd Diogo Jota gólörömével emlékezett meg a portugálra  Fotó: GLYN KIRK / AFP

Diogo Jota gólörömével ünnepelt a korábbi liverpooli

Henderson a 70. percben vágta be a lepattanó labdát a Leeds ellen, majd a földre leülve egy játékkonzolt imitált, ez pedig Jota emlékezetes gólöröme volt. A portugál szabadidejében imádott videojátékozni, a korábban FIFA néven futó, jelenleg EA Sports FC  focis játékban a világ legjobb játékosai közé tartozott.

A Magyar Nemzet tette hozzá, hogy Henderson a mostani találatával a 35 éves és 180 napos középpályás lett a Brentford legidősebb Premier League-gólszerzője. A Brentford edzője, Keith Andrews szerint az angol a kiesés ellen küzdő csapat vezére. 

Az Anfielden is Diogo Jotára emlékezett a másik Liverpool-legenda

Szombaton a Liverpool hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Brightont a PL-ben, a mérkőzés egyik megható pillanata volt, amikor a pályára lépett a vendégeknél James Milner, aki nyolc éven keresztül játszott a Vörösöknél. A 39 éves középpályás a nyáron váltott a 20-as mezszámra, miután Jota elhunyt – ez volt a portugál csatár mezszáma a Liverpoolban –, ő így emlékezett meg társára, barátjára. Milner vastaps közepette lépett pályára az Anfielden, amit a mérkőzés után a közösségi médiában megköszönt

A 39 éves Milnernek ez volt a 652. mérkőzése a Premier League-ben, jövő hétvégén az angol beállíthatja Gareth Barry rekordját, aki 653 pályára lépéssel tartja a csúcsot a PL-ben.

A Brentford–Leeds Premier League-mérkőzés összefoglalója:

