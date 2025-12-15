Vasárnap a Brentford hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Leeds United ellen a Premier League 16. fordulójában. Az olvasó erre a hírre önmagában aligha kapná fel a fejét Magyarországon, ugyanakkor pár sort mindenképpen megér Jordan Henderson, a Brentford gólszerzője. A 35 éves Henderson 2011 és 2023 között volt a Liverpool játékosa, mielőtt Szaúd-Arábiába szerződött. Az angol középpályás 2020 és 2023 között többek között a nyáron elhunyt Liverpool-játékos, Diogo Jota csapattársa volt. Henderson vasárnap az első gólját szerezte a Brentford színeiben, a gólöröménél pedig Jotára emlékezett.

Jordan Henderson gólt szerzett a Brentford–Leed United Premier League-mérkőzésen, majd Diogo Jota gólörömével emlékezett meg a portugálra Fotó: GLYN KIRK / AFP

Diogo Jota gólörömével ünnepelt a korábbi liverpooli

Henderson a 70. percben vágta be a lepattanó labdát a Leeds ellen, majd a földre leülve egy játékkonzolt imitált, ez pedig Jota emlékezetes gólöröme volt. A portugál szabadidejében imádott videojátékozni, a korábban FIFA néven futó, jelenleg EA Sports FC focis játékban a világ legjobb játékosai közé tartozott.

Jordan Henderson copied his old teammate Diogo Jota's celebration after scoring his first goal for Brentford 🎮❤️ pic.twitter.com/ipUS0eemaE — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 15, 2025

A Magyar Nemzet tette hozzá, hogy Henderson a mostani találatával a 35 éves és 180 napos középpályás lett a Brentford legidősebb Premier League-gólszerzője. A Brentford edzője, Keith Andrews szerint az angol a kiesés ellen küzdő csapat vezére.

Az Anfielden is Diogo Jotára emlékezett a másik Liverpool-legenda

Szombaton a Liverpool hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Brightont a PL-ben, a mérkőzés egyik megható pillanata volt, amikor a pályára lépett a vendégeknél James Milner, aki nyolc éven keresztül játszott a Vörösöknél. A 39 éves középpályás a nyáron váltott a 20-as mezszámra, miután Jota elhunyt – ez volt a portugál csatár mezszáma a Liverpoolban –, ő így emlékezett meg társára, barátjára. Milner vastaps közepette lépett pályára az Anfielden, amit a mérkőzés után a közösségi médiában megköszönt.

Fantastic reception for James Milner at Anfield 👏 @JamesMilner pic.twitter.com/9OxVYRcfd3 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) December 13, 2025

A 39 éves Milnernek ez volt a 652. mérkőzése a Premier League-ben, jövő hétvégén az angol beállíthatja Gareth Barry rekordját, aki 653 pályára lépéssel tartja a csúcsot a PL-ben.