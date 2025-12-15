Vasárnap a Brentford hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Leeds United ellen a Premier League 16. fordulójában. Az olvasó erre a hírre önmagában aligha kapná fel a fejét Magyarországon, ugyanakkor pár sort mindenképpen megér Jordan Henderson, a Brentford gólszerzője. A 35 éves Henderson 2011 és 2023 között volt a Liverpool játékosa, mielőtt Szaúd-Arábiába szerződött. Az angol középpályás 2020 és 2023 között többek között a nyáron elhunyt Liverpool-játékos, Diogo Jota csapattársa volt. Henderson vasárnap az első gólját szerezte a Brentford színeiben, a gólöröménél pedig Jotára emlékezett.
Diogo Jota gólörömével ünnepelt a korábbi liverpooli
Henderson a 70. percben vágta be a lepattanó labdát a Leeds ellen, majd a földre leülve egy játékkonzolt imitált, ez pedig Jota emlékezetes gólöröme volt. A portugál szabadidejében imádott videojátékozni, a korábban FIFA néven futó, jelenleg EA Sports FC focis játékban a világ legjobb játékosai közé tartozott.
A Magyar Nemzet tette hozzá, hogy Henderson a mostani találatával a 35 éves és 180 napos középpályás lett a Brentford legidősebb Premier League-gólszerzője. A Brentford edzője, Keith Andrews szerint az angol a kiesés ellen küzdő csapat vezére.
Az Anfielden is Diogo Jotára emlékezett a másik Liverpool-legenda
Szombaton a Liverpool hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Brightont a PL-ben, a mérkőzés egyik megható pillanata volt, amikor a pályára lépett a vendégeknél James Milner, aki nyolc éven keresztül játszott a Vörösöknél. A 39 éves középpályás a nyáron váltott a 20-as mezszámra, miután Jota elhunyt – ez volt a portugál csatár mezszáma a Liverpoolban –, ő így emlékezett meg társára, barátjára. Milner vastaps közepette lépett pályára az Anfielden, amit a mérkőzés után a közösségi médiában megköszönt.
A 39 éves Milnernek ez volt a 652. mérkőzése a Premier League-ben, jövő hétvégén az angol beállíthatja Gareth Barry rekordját, aki 653 pályára lépéssel tartja a csúcsot a PL-ben.
A Brentford–Leeds Premier League-mérkőzés összefoglalója:
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!