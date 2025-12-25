A bajnoki címvédő Liverpool szombat délután azt a Wolverhampton Wandererst fogadja, amely az idei szezonban nem nyert még meccset a Premier League-ben. A Farkasok 17 találkozón mindössze két pontot szereztek, így komoly esélyük van rá, hogy az idény végén minden idők legrosszabb csapataként essenek ki. Kerkez Milos ott lehet a Liverpool kezdőjében, Szoboszlai Dominik viszont eltiltás miatt kihagyja majd a találkozót, melyen ismét előtérbe kerül majd a Diogo Jotára való emlékezés.

Diogo Jota tragédiája megrázta a futballvilágot

Fotó: Darren Staples/AFP

Diogo Jota gyerekei ott lesznek Liverpoolban

Július 3-án egy tragikus spanyolországi autóbalesetben életét vesztette a Liverpool és a portugál válogatott 28 éves támadója, Diogo Jota, valamint testvére, André Silva.

A tragikus körülmények között elhunyt támadó 2020 szeptemberében igazolt a Liverpool együtteséhez, előtte három szezonon át a Wolverhampton Wandererst erősítette. A Premier League idei szezonjában a szombati meccs lesz az első alkalom, amikor Diogo Jota csapatai megmérkőznek egymással a tragédia óta.