Az angol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az utolsó helyen álló Wolverhampton Wanderers csapatát fogadja az Anfielden. A találkozó túl sok izgalmat nem tartogat, azonban mégis különleges összecsapás lesz, melyen a nyáron elhunyt Diogo Jota gyermekei is szerephez jutnak majd.

A bajnoki címvédő Liverpool szombat délután azt a Wolverhampton Wandererst fogadja, amely az idei szezonban nem nyert még meccset a Premier League-ben. A Farkasok 17 találkozón mindössze két pontot szereztek, így komoly esélyük van rá, hogy az idény végén minden idők legrosszabb csapataként essenek ki. Kerkez Milos ott lehet a Liverpool kezdőjében, Szoboszlai Dominik viszont eltiltás miatt kihagyja majd a találkozót, melyen ismét előtérbe kerül majd a Diogo Jotára való emlékezés. 

Diogo Jota, Liverpool
Diogo Jota tragédiája megrázta a futballvilágot
Fotó: Darren Staples/AFP

Diogo Jota gyerekei ott lesznek Liverpoolban

Július 3-án egy tragikus spanyolországi autóbalesetben életét vesztette a Liverpool és a portugál válogatott 28 éves támadója, Diogo Jota, valamint testvére, André Silva. 

A tragikus körülmények között elhunyt támadó 2020 szeptemberében igazolt a Liverpool együtteséhez, előtte három szezonon át a Wolverhampton Wandererst erősítette.  A Premier League idei szezonjában a szombati meccs lesz az első alkalom, amikor Diogo Jota csapatai megmérkőznek egymással a tragédia óta.

Diogo Jota, Paços de Ferreira csapatában kezdte

Ebből az alkalomból ott lesz a mérkőzésen Diogo Jota és felesége, Rute Cardoso, valamint két fiú gyermekük, Dinis és Duarte, akik a pályára kísérő gyerekekkel együtt vonulnak majd ki az Anfield gyepszőnyegére.

A nyáron elhunyt portugál támadó három gyermeket hagyott hátra, 2024 novemberében született egy kislánya is Rute Cardosótól, akivel június 22-én, nem sokkal a tragédia előtt házasodott össze. 

