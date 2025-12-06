A labdarúgó NB I szombati játéknapján a 10. Diósgyőr a 11. Nyíregyháza Spartacust fogadta a keleti rangadón. A találkozó több szempontból is kiemelten fontos volt mindkét csapat számára, ráadásul a Mikulás-napi időpont is különleges hangulatot kölcsönzött a mérkőzésnek.
Gyorsan vezetéshez jutott a hazai csapat, Acolatse az alapvonaltól, balról becselezte magát a tizenhatoson belülre, belepöckölt a labdába, amely Kovács Milánon irányt változtatva Kovács Dániel lába között került a kapuba.
A kimaradt nyíregyházi helyzetek megbosszulták magukat Diósgyőrben
Nagyjából kiegyenlített volt a küzdelem, de a hazaiak részéről Acolatse elfutásai rendre veszélyt jelentettek. Ezzel együtt egyenlíthetett volna a vendég együttes, Gilbert azonban a huszadik percben a kapusba lőtte a labdát, pedig teljesen egyedül maradt az ötösön. Később szöglet után is közel állt a gólszerzéshez a Nyíregyháza, de Sentic bravúrral védett. A játékrész hajrájában parázs jelenetek játszódtak le a hazai kapu előtt, sérülések miatt többször állt a játék. A gólszerzési lehetőségek alapján akár vezethettek volna a vendégek, mégis hátrányban vonultak az öltözőbe a szünetre.
Az első félidő második felében sok helyzetet kidolgozó Nyíregyháza nehéz helyzetbe került a pihenőt követően, mert Katona Levente a második sárga lapjával kiállt. Ennek ellenére egy darabig jól tartotta magát a vendég csapat, de a DVTK egy ellentámadásból növelte előnyét a hetvenedik percben, amikor Acolatse látványos mozdulattal elvetődve, félfordulattal lőtt a kapuba. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a három pont sorsa. A 93. percben még Szatmári is betalált egy szabadrúgást követő kapu előtti kavarodásban, de videobíró vizsgálata alapján nem adta meg a harmadik hazai gólt a játékvezető.
A két csapatot a meccs előtt egy helyezés és egy pont választotta el egymástól a mezőny hátuljában - csak a Kazincbarcika áll mögöttük -, így a három ponttal a DVTK javított helyzetén, míg a Nyíregyháza maradt a 11. helyen. A nyíregyháziakat irányító Bódog Tamás visszatérése így nem sikerült jól, ráadásul korábbi csapata otthonában először szenvedett vereséget aktuális együttesével.
Fizz Liga, 16. forduló:
Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus FC 2-0 (1-0)
DVTK Aréna, Miskolc, 5052 néző, v.: Antal
gólszerző: Acolatse (5., 70.)
piros lap: Katona L. (47.)
sárga lap: Bokros (41.), Mucsányi Mi. (77.), illetve Katona L. (41., 47.), Farkas (54.)
- Kapcsolódó cikkek:
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!