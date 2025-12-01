A portugál védő, André Duarte története olyan furcsa fordulatokat vett az elmúlt hetekben, hogy a szurkolók már azt sem tudják pontosan, melyik klub játékosának számít.
A valóság az, hogy a futballista már aláírt a román bajnok FCSB-hez, átesett az orvosi vizsgálaton, megkapta a 3-as mezszámot, és januártól hivatalosan is Bukarestben folytatja. Eközben azonban a Transfermarkt továbbra is az Újpest FC labdarúgójaként tartja nyilván, az újpesti klub pedig cikkünk megjelenéséig egyetlen hivatalos közleményt sem adott ki a távozásáról. Minden adott tehát ahhoz, hogy az ügy körül teljes káosz alakuljon ki.
Duarte elbúcsúzott az Újpest-szurkolóktól
Duarte november 22-én a közösségi oldalán búcsúzott el a lila-fehér szurkolóktól, ahol azt írta, az utolsó húsz nap pályafutása legnehezebb időszaka volt, és nem így készült elhagyni a klubot. Úgy fogalmazott, hogy valaki elvette tőle azt, amiért keményen megdolgozott. A klub azonban a bejelentés után sem megerősítést, sem cáfolatot nem adott ki, és nem kommentálta sem a szerződésbontást, sem a játékos állításait. Ez a hallgatás még különösebbé teszi a helyzetet, különösen úgy, hogy a Lila Sector értesülései szerint Duarte önhatalmúlag, a vezetőség jóváhagyása nélkül jelentette be, hogy megszűnt a szerződése. Ha ez így van, akkor a megállapodása akár továbbra is érvényes lehet, vagyis az Újpest akár jogi útra is terelheti az ügyet.
A román bajnok ezzel szemben teljesen egyértelműen kommunikált. Amint azt az M4Sport kiszúrta, az FCSB bejelentette, hogy január 12-től, az ottani átigazolási időszak nyitásától kezdve számít a portugál védő játékára, aki már aláírta szerződését és megkezdheti a felkészülést új csapatával. A bukarestiek szerint tehát nincs kérdés: Duarte hozzájuk igazolt. A magyar klub hallgatása azonban továbbra is ott lebeg a háttérben.
A Transfermarkt helyzete is jól mutatja a bizonytalanságot. A világ legnagyobb futballadatbázisa a „jelenlegi” mezőben még mindig az Újpest FC-t jelöli, miközben a „pillanatnyi pletykák” részben már 85 százalékos valószínűséggel sorolja az FCSB-t, mint érkező klubot.x
A jelenség nem véletlen: a Transfermarkt a hivatalos klubközlések alapján frissíti a játékosok státuszát, és mivel az Újpest nem adott ki állásfoglalást, az oldal kivár. A pletykarovat viszont gyorsan reagál a médiában megjelent hírekre, így ott már rég Bukarest szerepel.
Pedig minden jól indult
Duarte újpesti pályafutása egyébként ígéretesen indult. A játékos 2023 nyarán érkezett az NK Osijektől, első idényében stabil teljesítményt nyújtott, és a klub annyira bízott benne, hogy a nyáron egy állítólagos 1,5 millió eurós ajánlat ellenére sem engedte el, sőt szerződést hosszabbított vele. Néhány hónappal később azonban a Debrecen elleni 5-2-es vereség egyik felelőseként nevezték meg, száműzték a keretből, majd fegyelmi okok miatt teljesen kikerült az első csapatból. Innen már egyenes út vezetett az egyoldalúan bejelentett távozásig.
A helyzet tehát egyszerre egyszerű és zavaros. Egyszerű, mert a játékos már mindenben megegyezett az FCSB-vel, és a román klub hivatalosan is bemutatta. Zavaros viszont azért, mert hivatalos újpesti kommunikáció továbbra sincs, a Transfermarkt pedig ennek megfelelően még nem frissítette a játékos státuszát. Így fordulhat elő az, hogy Duarte már Bukarestben készül, a világ egyik legfontosabb adatbázisában azonban még mindig Budapesthez kötődik. A történet várhatóan csak akkor zárul le végleg, amikor az Újpest FC előáll a maga verziójával. Addig pedig marad a kettősség: a realitás szerint Bukarest, a papírok szerint talán még Budapest.
