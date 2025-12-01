A portugál védő, André Duarte története olyan furcsa fordulatokat vett az elmúlt hetekben, hogy a szurkolók már azt sem tudják pontosan, melyik klub játékosának számít.

André Duarte (balról a második) furcsa módon távozott Újpestről

Fotó: Ladóczki Balázs

A valóság az, hogy a futballista már aláírt a román bajnok FCSB-hez, átesett az orvosi vizsgálaton, megkapta a 3-as mezszámot, és januártól hivatalosan is Bukarestben folytatja. Eközben azonban a Transfermarkt továbbra is az Újpest FC labdarúgójaként tartja nyilván, az újpesti klub pedig cikkünk megjelenéséig egyetlen hivatalos közleményt sem adott ki a távozásáról. Minden adott tehát ahhoz, hogy az ügy körül teljes káosz alakuljon ki.

Duarte elbúcsúzott az Újpest-szurkolóktól

Duarte november 22-én a közösségi oldalán búcsúzott el a lila-fehér szurkolóktól, ahol azt írta, az utolsó húsz nap pályafutása legnehezebb időszaka volt, és nem így készült elhagyni a klubot. Úgy fogalmazott, hogy valaki elvette tőle azt, amiért keményen megdolgozott. A klub azonban a bejelentés után sem megerősítést, sem cáfolatot nem adott ki, és nem kommentálta sem a szerződésbontást, sem a játékos állításait. Ez a hallgatás még különösebbé teszi a helyzetet, különösen úgy, hogy a Lila Sector értesülései szerint Duarte önhatalmúlag, a vezetőség jóváhagyása nélkül jelentette be, hogy megszűnt a szerződése. Ha ez így van, akkor a megállapodása akár továbbra is érvényes lehet, vagyis az Újpest akár jogi útra is terelheti az ügyet.

A nagy kérdés: Budapest vagy Bukarest Duarte jelenlegi valódi székhelye

A román bajnok ezzel szemben teljesen egyértelműen kommunikált. Amint azt az M4Sport kiszúrta, az FCSB bejelentette, hogy január 12-től, az ottani átigazolási időszak nyitásától kezdve számít a portugál védő játékára, aki már aláírta szerződését és megkezdheti a felkészülést új csapatával. A bukarestiek szerint tehát nincs kérdés: Duarte hozzájuk igazolt. A magyar klub hallgatása azonban továbbra is ott lebeg a háttérben.

A Transfermarkt helyzete is jól mutatja a bizonytalanságot. A világ legnagyobb futballadatbázisa a „jelenlegi” mezőben még mindig az Újpest FC-t jelöli, miközben a „pillanatnyi pletykák” részben már 85 százalékos valószínűséggel sorolja az FCSB-t, mint érkező klubot.x