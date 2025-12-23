Live
Letartóztatták Greta Thunberget

Hallotta?

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

A Debrecen ugyan kikapott az év utolsó bajnokiján, de így is dobogó közelben telelhet. A DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs értékelte a hajdúsági csapat őszi szezonját, amelyben a kétkedőknek is odaszúrt.

A labdarúgó NB I 18. fordulójában, vagy az év utolsó élvonalbeli bajnokiján a Kisvárda Toniszlav Jordanov félpályás góljával 1-0-ra nyert Debrecenben. A DVSC a vereség ellenére is dobogó közelben maradt, ugyanis a negyedik helyen telelhet, mindössze négy pont lemaradással a listavezető Győr mögött. Az őszi szezon zárultával a hadúsági klub podcastjének vendége a válogatottsági-rekorder, Dzsudzsák Balázs volt, aki a csapat eddigi szerelését úgy összegezte, hogy szrinte idén „minden összeállt” Debrecenben. 

Dzsudzsák Balázs 39 évesen is a DVSC vezére
Dzsudzsák Balázs 39 évesen is a DVSC vezére
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

„Minden összeállt erre a szezonra! Az öltöző, a játékstílus, az edzői stáb és még sorolhatnám. A sikerhez nem csupán jó játékosok kellenek, az összhang elengedhetetlen. Az NB II-es és a tavalyi keret is nagyon erős volt, de az idei páratlan. A siker a legfontosabb, de ebből szerencsére nincs hiány idén – kezdte a csapatkapitány, aki a csapaton belüli stabilitás kapcsán külön kiemelte Sergio Navarro vezetőedzőt, mondván „Sergio szerepe elengedhetetlen ebben”. A 39. születésnapját éppen ma – december 23-án – ünneplő középpályás úgy fogalmazott, érti, hogy sokaknak váratlan a Debrecen szereplése, de szerinte felesleges kívülről magyarázni azt, ami a pályán működik. 

Dzsudzsák Balázs beszólt az elemzőknek

Dzsudzsák a podcastban kitért arra is, hogy hétről hétre megjelennek olyan elemzések, amelyek szerint a DVSC-nek nem kellene ilyen jól állnia a tabellán – vette észre a Haon

Az M4 Sportnak is odakommenteltem a napokban viccesen. Elhiszem, hogy váratlan a sikerünk, de na! Továbbra is szerények vagyunk, foglalkozzanak csak másokkal, mi továbbra is magunkra koncentrálunk. 

Van bennünk igazságérzet, éppen ezért próbálok ezekbe módjával belemenni. Ha továbbra is ezeket az eredményeket hozzuk, nincs gond az „elemzésekkel”. 

„Jól érzem magam, hosszú lenne belemenni az okokba, miért is megy így a futball. Sergiónak nagyon nagy szerepe van ebben. Tavaly bizonyítottam, ha nem játszok, akkor is próbálom segíteni a csapatot. A klub mindennél fontosabb. Rengeteget változtattam, szerencsére megvan az eredménye” – folytatta Dzsudzsák, aki ebben a szezonban 19 tétmérkőzésen hat gólt és két gólpasszt jegyzett. 

Az ünnepek közeledtével a karácsony is szóba került a műsor végén, amellyel kapcsolatban a rutinos játékos elmondta, ilyenkor megengedheti magának a „bűnözést”, majd megnyugtatott mindenkit, hogy töltöttkáposzta is lesz a karácsonyi menüben.

