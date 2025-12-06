A találkozónak Dzsudzsák Balázsék voltak az esélyesei, hiszen a debreceniek a hét közepéig vezették a tabellát a Fizz Ligában, azután szorultak le a második helyre, hogy a Fradi megnyerte a Kisvárda ellen bepótolt mérkőzését.

Dzsudzsákék hazai pályán bukták el a Puskás Akadémia elleni rangadót

Fotó: Derencsényi István/dvsc.hu

A Loki legutóbb augusztus végén kapott ki hazai pályán, az ellenfél viszont az a Puskás Akadémia volt, amely kifejezetten szeret idegenben futballozni. Hornyák Zsolt együttese a legutóbbi három idegenbeli meccsén veretlen maradt, ebből kettőt ráadásul meg is nyert.

Dzsudzsákék veszte a Puskás válogatott játékosa lett

Hatalmas felcsúti helyzettel indult a találkozó, a saját térfeléről kiugró Lukács vezethette a labdát a debreceni kapusra, azonban a válogatott csatár centikkel a bal sarok mellé helyezett. Ezt követően is a vendégek futballoztak veszélyesebben, de negyedóra elteltével a Debrecen is lendületesebbé vált. Mezőnyben hiába vált kiegyenlítetté a találkozó, ziccerei továbbra is csak a Puskás Akadémiának voltak. Nagy Zsolt az első lehetőségét még kihagyta, másodjára viszont már nem hibázott Lukácséhoz hasonló szituációban. Közvetlenül a szünet előtt Nagy Zsolt meg is duplázhatta volna csapata előnyét, de közelről a debreceni kapusba lőtt, így a hazaiak örülhettek, hogy csak minimális hátránnyal voltak pihenőre.

Térfélcserét követően teljesen más mentalitásban futottak ki a pályára a hajdúságiak, akik beszorították az ellenfelüket. A feszültté váló légkörben sorra érkeztek a beadások, a szögletek Szappanos kapuja elé, de a felcsúti védelem állta a rohamokat. Húsz perc elteltével tudta stabilizálni játékát a vendég együttes, amely így biztosan őrizte minimális előnyét, sőt, egy szöglet után közel járt ahhoz, hogy végleg eldöntse a három pont sorsát. A piros-fehéreknek a hajrában sem sikerült újítaniuk, így nem tudták visszavenni az éllovas pozíciót a címvédő Ferencvárostól.

Fizz Liga, 16.forduló:

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, v.: Zierkelbach

Debreceni VSC: Varga Á. - Dacosta (Szécsi, 74.), Batik, Lang, Vajda - Youga (Sissoko, 84.), Cibla - Kocsis D. (Komáromi, 74.), Dzsudzsák, Gordic (Bárány, 62.) - Szuhodovszki

Puskás Akadémia FC: Szappanos - Markgráf, Golla, Szolnoki, Ormonde-Ottewill - Favorov, Duarte - Dárdai P. (Soisalo, 80.), Vékony (Harutjunjan, 91.), Nagy Zs. - Lukács (Kern, 91.)

gólszerző: Nagy Zs. (36.)

sárga lap: Batik (52.), Cibla (72.), illetve Lukács (24.), Favorov (40.), Szolnoki (49.), Markgráf (52.), Szappanos (54.)