A Brighton elleni 2-0-nál a meccs végére látszott, hogy Ekitiké teljesen elkészült az erejével: görcsölt, fújtatott, a 78. percben le is cserélték. Amikor elindult a partvonal felé, az Anfield közönsége felállt, és megtapsolta – nem udvariasságból, hanem azért, mert ez a két gól megint három pontot ért.
A Kop már külön dalt is költött róla, de ennél fontosabb, hogy a Liverpoolnál most ő adja a biztos pontot elöl, miközben a csapat idényében volt bőven hullámzás és kapkodás az Athletic elemzése szerint.
Ekitiké csúcsformában: két meccs, négy gól
Ekitike a Leeds ellen is duplázott, csak ott a meccs végén a Liverpool összeomlott, és 2-0-ról lett 3-3, így a sztori nem róla szólt, hanem a szétesésről. A Brighton ellen viszont már megvolt a fegyelem: a Vörösök nem adták ki a kezükből a győzelmet, a 2-0 tényleg 2-0 maradt.
A számai pedig különösen beszédesek:
- az első 10 Premier League-meccsén, amelyen kezdő volt, 7 gólt szerzett,
- 23 tétmeccsen 10 gólnál jár a Liverpoolban,
- a helyzetkihasználása is kiemelkedő: kevés helyzetből is képes gólt rúgni.
Ez az, amitől egy csatár „első számú” lesz. Amikor nem kell neki tíz lehetőség egy gólhoz.
Van Dijk is kimondta, amit mindenki lát
A csapatkapitány, Virgil van Dijk szerint Ekitiké hidegvérrel fejezi be a helyzeteit, és nem csak a góljai miatt fontos: rengeteget dolgozik a csapatért, letámad, ütközik, megtartja a labdát, és segít feljebb tolni a játékot.
Slot pedig azt hangsúlyozta, hogy Ekitiké egyre erősebb, egyre nehezebb lepiszkálni a labdáról, és bírja az intenzitást – vagyis pont azt tanulja meg gyorsan, ami a Premier League-ben élet-halál kérdése.
Brit rekord ide vagy oda, Isak háttérbe került
A helyzet pikantériája, hogy a Liverpool közben megdöntötte a brit átigazolási rekordot is, amikor megszerezte Alexander Isakot. Papíron két elit kilencese is lett, a gyakorlatban viszont egyre jobban kirajzolódik a különbség.
Isaknál sokszor az az érzés, hogy várja, hogy a meccs bevonja. Kevés labdaérintés, kevés jelenlét. Ekitiké viszont beleáll, keresi a párharcot, visszalép, indul a védők mögé, és folyamatosan zavarja az ellenfelet. Nála nem az a hozzáállás, hogy „majd lesz valami”, hanem csinálja.
Slot próbálta már őket együtt is, de eddig nem az látszik, hogy ez egy kiforrott, ütőképes megoldás lenne. A Brighton ellen viszont beszédes döntést hozott: Isak nem került a középpontba, azaz a kezdőbe, a rendszer inkább Ekitikére volt szabva. Ez pedig az egész csapat játékán is meglátszott.
Szalah megy, a felelősség marad – Ekitiké készen áll
A következő hetek kulcsa Szalah távolléte lehet az Afrika-kupa miatt. Ilyenkor mindig kiderül, ki bírja el a plusz terhet. A Liverpoolnál most úgy néz ki, hogy Ekitiké nem menekül a felelősség elől, hanem kéri.
A Brighton elleni meccs után a pályára visszatérő Mohamed Szalah is erős értékeléseket kapott, akárcsak a mérkőzés legjobbja, a kétgólos Hugo Ekitike, aki ebből a szempontból vitte a prímet.
Mohamed Szalah nemrég kiakadt, amikor a Leeds United elleni bajnoki mérkőzésen sorozatban harmadik alkalommal is csak a kispadra nevezték a Liverpool együttesében. A találkozó után a 33 éves támadó a sajtó elé állt, és nyíltan bírálta Arne Slot vezetőedzőt, ami nagy vihart kavart a klub háza táján. Szalah távozásával a nyugalom is visszaállhat a csapatbál, más kérdés, hogy az egyiptomi visszatér-e még, hiszen a szaúdiak nagyon szeretnék, akár már télen is megszerezni.
Következik a Tottenham (december 20.) és a Wolves (december 30.) elleni két bajnoki, lesz idő készülni, nem kell agyonrotálni a csapatot. Slot pedig nyugodtan rá tudja építeni a támadójátékot arra az emberre, aki formában van.
