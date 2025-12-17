Live
Két meccs, négy gól, és a Liverpool végre úgy nézett ki, mint egy rendes élcsapat. Hugo Ekitiké nem csak betalál, hanem dolgozik, ütközik, labdát tart meg – magyarán: lehet rá építeni. Arne Slotnál egyre kevésbé kérdés, ki az első számú középcsatár, és ez különösen fontos, mert Mohamed Szalah az Afrika-kupa miatt egy időre biztosan kiesik a góllövők közül.

A Brighton elleni 2-0-nál a meccs végére látszott, hogy Ekitiké teljesen elkészült az erejével: görcsölt, fújtatott, a 78. percben le is cserélték. Amikor elindult a partvonal felé, az Anfield közönsége felállt, és megtapsolta – nem udvariasságból, hanem azért, mert ez a két gól megint három pontot ért.

Manapság Szoboszlai és Ekitiké a Liverpool-drukkerek két kedvence Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto
A Kop már külön dalt is költött róla, de ennél fontosabb, hogy a Liverpoolnál most ő adja a biztos pontot elöl, miközben a csapat idényében volt bőven hullámzás és kapkodás az Athletic elemzése szerint.

Ekitiké csúcsformában: két meccs, négy gól

Ekitike a Leeds ellen is duplázott, csak ott a meccs végén a Liverpool összeomlott, és 2-0-ról lett 3-3, így a sztori nem róla szólt, hanem a szétesésről. A Brighton ellen viszont már megvolt a fegyelem: a Vörösök nem adták ki a kezükből a győzelmet, a 2-0 tényleg 2-0 maradt.

A számai pedig különösen beszédesek:

  • az első 10 Premier League-meccsén, amelyen kezdő volt, 7 gólt szerzett,
  • 23 tétmeccsen 10 gólnál jár a Liverpoolban,
  • a helyzetkihasználása is kiemelkedő: kevés helyzetből is képes gólt rúgni.

Ez az, amitől egy csatár „első számú” lesz. Amikor nem kell neki tíz lehetőség egy gólhoz.

Van Dijk is kimondta, amit mindenki lát

A csapatkapitány, Virgil van Dijk szerint Ekitiké hidegvérrel fejezi be a helyzeteit, és nem csak a góljai miatt fontos: rengeteget dolgozik a csapatért, letámad, ütközik, megtartja a labdát, és segít feljebb tolni a játékot.

Slot pedig azt hangsúlyozta, hogy Ekitiké egyre erősebb, egyre nehezebb lepiszkálni a labdáról, és bírja az intenzitást – vagyis pont azt tanulja meg gyorsan, ami a Premier League-ben élet-halál kérdése.

Brit rekord ide vagy oda, Isak háttérbe került

A helyzet pikantériája, hogy a Liverpool közben megdöntötte a brit átigazolási rekordot is, amikor megszerezte Alexander Isakot. Papíron két elit kilencese is lett, a gyakorlatban viszont egyre jobban kirajzolódik a különbség.

Isaknál sokszor az az érzés, hogy várja, hogy a meccs bevonja. Kevés labdaérintés, kevés jelenlét. Ekitiké viszont beleáll, keresi a párharcot, visszalép, indul a védők mögé, és folyamatosan zavarja az ellenfelet. Nála nem az a hozzáállás, hogy „majd lesz valami”, hanem csinálja.

Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Slot próbálta már őket együtt is, de eddig nem az látszik, hogy ez egy kiforrott, ütőképes megoldás lenne. A Brighton ellen viszont beszédes döntést hozott: Isak nem került a középpontba, azaz a kezdőbe, a rendszer inkább Ekitikére volt szabva. Ez pedig az egész csapat játékán is meglátszott.

Szalah megy, a felelősség marad – Ekitiké készen áll

A következő hetek kulcsa Szalah távolléte lehet az Afrika-kupa miatt. Ilyenkor mindig kiderül, ki bírja el a plusz terhet. A Liverpoolnál most úgy néz ki, hogy Ekitiké nem menekül a felelősség elől, hanem kéri.

A Brighton elleni meccs után a pályára visszatérő Mohamed Szalah is erős értékeléseket kapott, akárcsak a mérkőzés legjobbja, a kétgólos Hugo Ekitike, aki ebből a szempontból vitte a prímet.

Mohamed Szalah nemrég kiakadt, amikor a Leeds United elleni bajnoki mérkőzésen sorozatban harmadik alkalommal is csak a kispadra nevezték a Liverpool együttesében. A találkozó után a 33 éves támadó a sajtó elé állt, és nyíltan bírálta Arne Slot vezetőedzőt, ami nagy vihart kavart a klub háza táján. Szalah távozásával a nyugalom is visszaállhat a csapatbál, más kérdés, hogy az egyiptomi visszatér-e még, hiszen a szaúdiak nagyon szeretnék, akár már télen is megszerezni.

Következik a Tottenham (december 20.) és a Wolves (december 30.) elleni két bajnoki, lesz idő készülni, nem kell agyonrotálni a csapatot. Slot pedig nyugodtan rá tudja építeni a támadójátékot arra az emberre, aki formában van.

