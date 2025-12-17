A Brighton elleni 2-0-nál a meccs végére látszott, hogy Ekitiké teljesen elkészült az erejével: görcsölt, fújtatott, a 78. percben le is cserélték. Amikor elindult a partvonal felé, az Anfield közönsége felállt, és megtapsolta – nem udvariasságból, hanem azért, mert ez a két gól megint három pontot ért.

Manapság Szoboszlai és Ekitiké a Liverpool-drukkerek két kedvence

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A Kop már külön dalt is költött róla, de ennél fontosabb, hogy a Liverpoolnál most ő adja a biztos pontot elöl, miközben a csapat idényében volt bőven hullámzás és kapkodás az Athletic elemzése szerint.

Ekitiké csúcsformában: két meccs, négy gól

Ekitike a Leeds ellen is duplázott, csak ott a meccs végén a Liverpool összeomlott, és 2-0-ról lett 3-3, így a sztori nem róla szólt, hanem a szétesésről. A Brighton ellen viszont már megvolt a fegyelem: a Vörösök nem adták ki a kezükből a győzelmet, a 2-0 tényleg 2-0 maradt.

A számai pedig különösen beszédesek:

az első 10 Premier League-meccsén, amelyen kezdő volt, 7 gólt szerzett,

23 tétmeccsen 10 gólnál jár a Liverpoolban,

a helyzetkihasználása is kiemelkedő: kevés helyzetből is képes gólt rúgni.

Ez az, amitől egy csatár „első számú” lesz. Amikor nem kell neki tíz lehetőség egy gólhoz.

Van Dijk is kimondta, amit mindenki lát

A csapatkapitány, Virgil van Dijk szerint Ekitiké hidegvérrel fejezi be a helyzeteit, és nem csak a góljai miatt fontos: rengeteget dolgozik a csapatért, letámad, ütközik, megtartja a labdát, és segít feljebb tolni a játékot.

Slot pedig azt hangsúlyozta, hogy Ekitiké egyre erősebb, egyre nehezebb lepiszkálni a labdáról, és bírja az intenzitást – vagyis pont azt tanulja meg gyorsan, ami a Premier League-ben élet-halál kérdése.

Brit rekord ide vagy oda, Isak háttérbe került

A helyzet pikantériája, hogy a Liverpool közben megdöntötte a brit átigazolási rekordot is, amikor megszerezte Alexander Isakot. Papíron két elit kilencese is lett, a gyakorlatban viszont egyre jobban kirajzolódik a különbség.

Isaknál sokszor az az érzés, hogy várja, hogy a meccs bevonja. Kevés labdaérintés, kevés jelenlét. Ekitiké viszont beleáll, keresi a párharcot, visszalép, indul a védők mögé, és folyamatosan zavarja az ellenfelet. Nála nem az a hozzáállás, hogy „majd lesz valami”, hanem csinálja.