A találkozó a második félidő elején vett rossz fordulatot a székelyföldiek számára, mivel 1-0-s vendégvezetésnél Pászka Lóránd megkapta a második sárga lapját, így a Csíkszereda emberhátrányba került. De ezek után becserélték Eppel Mártont.

Eppel góljával még egyenlíteni tudott a Csíkszereda

Forrás: fkcsikszereda.ro

Eppel hatodik gólja is kevés volt

A csíkszeredaiak a nehézségek ellenére sokáig meccsben maradtak: a csereként beállt Eppel idénybeli hatodik találata életben tartotta a reményeket (egy jobb oldali szöglet után fejjel volt eredményes), és a hajrában úgy tűnt, a hazaiak legalább egy pontot meg tudnak menteni. A vendégek azonban a hosszabbításban is nyomás alatt tartották a kaput, és a 96. percben másodszor is betaláltak, és ezzel megnyerték a mérkőzést. Az Eppelhez hasonlóan korábbi magyar válogatott Ferenczi János a 78. percben állt be csereként.

A Román Kupa csoportköréből a három forduló után a csoportok első két helyezettje jut a negyeddöntőbe, holtverseny esetén pedig pótmeccs is dönthet, ezért minden pont kiemelt jelentőségű.

A szövetség (FRF) tájékoztatása szerint a csoportkör 2. fordulójának mérkőzéseit december 2-4. között rendezik.