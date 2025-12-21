Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Komoly állítások az amerikai hírszerzéstől – így ásnák alá Trump béketervét

Ezt látnia kell!

Mindent megváltoztathat, amit a 3I/ATLAS belsejében találtak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tovább tart a Manchester City jó sorozata, Pep Guardiola együttese a West Ham elleni 3-0-s sikerrel menetel tovább a Premier League-ben. A londoniak ellen két gólt és egy gólpasszt jegyző Erling Haaland megelőzte Cristiano Ronaldót a PL-gólok számában – ezt, valamint a győzelmet különleges módon ünnepelte a norvég.

Erling Haaland egészen elképesztő tempóban termeli a gólokat: a West Ham ellen duplázó norvég klasszis 17 Premier League-meccs után 19 találatnál jár, míg minden sorozatot figyelembe véve 23 tétmérkőzésen 25 gól a mérlege a Manchester Cityben a most zajló idényben.

Erling Haalandot nem lehet megállítani a jelenlegi formájában
Erling Haalandot nem lehet megállítani a jelenlegi formájában
Fotó: Darren Staples/AFP

Erling Haaland két sztárt is utolért

A szombati két góljának köszönhetően már 104 találatot jegyez az angol élvonalban, ezzel megelőzte a 103-nál megálló Cristiano Ronaldót, valamint utolérte Didier Drogbát is. Nem mellékesen ehhez sokkal kevesebb mérkőzésre volt szüksége, mint a két legendának, a portugál 236, az elefántcsontparti 254, Haaland pedig mindössze 114 összecsapás után érte el az adott gólmennyiséget.

Ezek után nem meglepő, hogy megadta a módját az ünneplésnek: a meccs után feltöltött videóban Haaland látható, amint jóízűen falatozik egy steakből.

A Manchester City kiválósága december 27-én, a Nottingham Forest elleni idegenbeli bajnokin gyarapíthatja legközelebb a góljai számát.

Szoboszlai incidensétől hangos Anglia, egy bíró sem érti az ámokfutásnál történteket
Két kiállítás a Liverpool rangadóján; Szoboszlaival megtörtént, amitől mindenki félt
Óriási összegért igazolhat Sallai Roland is a Premier League-be

Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!