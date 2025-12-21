Erling Haaland egészen elképesztő tempóban termeli a gólokat: a West Ham ellen duplázó norvég klasszis 17 Premier League-meccs után 19 találatnál jár, míg minden sorozatot figyelembe véve 23 tétmérkőzésen 25 gól a mérlege a Manchester Cityben a most zajló idényben.

Erling Haalandot nem lehet megállítani a jelenlegi formájában

Fotó: Darren Staples/AFP

Erling Haaland két sztárt is utolért

A szombati két góljának köszönhetően már 104 találatot jegyez az angol élvonalban, ezzel megelőzte a 103-nál megálló Cristiano Ronaldót, valamint utolérte Didier Drogbát is. Nem mellékesen ehhez sokkal kevesebb mérkőzésre volt szüksége, mint a két legendának, a portugál 236, az elefántcsontparti 254, Haaland pedig mindössze 114 összecsapás után érte el az adott gólmennyiséget.

Ezek után nem meglepő, hogy megadta a módját az ünneplésnek: a meccs után feltöltött videóban Haaland látható, amint jóízűen falatozik egy steakből.

A Manchester City kiválósága december 27-én, a Nottingham Forest elleni idegenbeli bajnokin gyarapíthatja legközelebb a góljai számát.