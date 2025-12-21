Erling Haaland egészen elképesztő tempóban termeli a gólokat: a West Ham ellen duplázó norvég klasszis 17 Premier League-meccs után 19 találatnál jár, míg minden sorozatot figyelembe véve 23 tétmérkőzésen 25 gól a mérlege a Manchester Cityben a most zajló idényben.
Erling Haaland két sztárt is utolért
A szombati két góljának köszönhetően már 104 találatot jegyez az angol élvonalban, ezzel megelőzte a 103-nál megálló Cristiano Ronaldót, valamint utolérte Didier Drogbát is. Nem mellékesen ehhez sokkal kevesebb mérkőzésre volt szüksége, mint a két legendának, a portugál 236, az elefántcsontparti 254, Haaland pedig mindössze 114 összecsapás után érte el az adott gólmennyiséget.
Ezek után nem meglepő, hogy megadta a módját az ünneplésnek: a meccs után feltöltött videóban Haaland látható, amint jóízűen falatozik egy steakből.
A Manchester City kiválósága december 27-én, a Nottingham Forest elleni idegenbeli bajnokin gyarapíthatja legközelebb a góljai számát.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!