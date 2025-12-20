A Manchester City már az 5. percben megszerezte a vezetést Erling Haaland góljával. Ez volt a norvég csatár 103. gólja a Premier League-ben, amivel utolérte Cristiano Ronaldót. A különbség csak annyi, hogy neki ehhez 114, míg a portugálnak 236 meccsre volt ehhez szüksége.
És ezzel még nem volt vége a Haaland show-nak!
Erling Haaland rekorder lehet
A vendég West Ham alig-alig jutott el a City kapujáig, és igazából a labda is csak hébe-hóba volt a londoniaknál, így nem csoda, hogy a 37. percben már 2-0-ra vezetett a City: Haaland ekkor egy okos gólpasszal szolgálta ki Tijjani Reijnderst.
A végeredményt a 69. percben állította be Haaland egy újabb góllal, amivel meg egy másik korábbi PL-ikont, Didier Drogbát érte utol. Az elefántcsontparti csatárnak annak idején 254 meccsre volt szüksége a 104 PL-gólhoz.
Haaland összesítésben így holtversenyben a 32. a Premier League góllövőlistáján. Az idényben a PL-ben 17 meccsen 19 gólnál, míg az idényben összességében 23 meccsen 25 gólnál jár Haaland.