A Manchester City már az 5. percben megszerezte a vezetést Erling Haaland góljával. Ez volt a norvég csatár 103. gólja a Premier League-ben, amivel utolérte Cristiano Ronaldót. A különbség csak annyi, hogy neki ehhez 114, míg a portugálnak 236 meccsre volt ehhez szüksége.

Erling Haaland nem ismer kegyelmet

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

És ezzel még nem volt vége a Haaland show-nak!

Erling Haaland rekorder lehet

A vendég West Ham alig-alig jutott el a City kapujáig, és igazából a labda is csak hébe-hóba volt a londoniaknál, így nem csoda, hogy a 37. percben már 2-0-ra vezetett a City: Haaland ekkor egy okos gólpasszal szolgálta ki Tijjani Reijnderst.

Haaland now has scored the same amount of Premier League goals as Cristiano Ronaldo did (103) ⚽️



The difference is Haaland reached the mark in just 114 games, compared to Ronaldo’s 236 🤯



Haaland is a legitimate goal-scoring machine 🤖 pic.twitter.com/2BGmb6Pbeh — ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2025

A végeredményt a 69. percben állította be Haaland egy újabb góllal, amivel meg egy másik korábbi PL-ikont, Didier Drogbát érte utol. Az elefántcsontparti csatárnak annak idején 254 meccsre volt szüksége a 104 PL-gólhoz.

Haaland összesítésben így holtversenyben a 32. a Premier League góllövőlistáján. Az idényben a PL-ben 17 meccsen 19 gólnál, míg az idényben összességében 23 meccsen 25 gólnál jár Haaland.