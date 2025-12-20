Live
A Manchester City hazai pályán 3-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League 17. fordulójában. A sikerből két góllal vette ki a részét a City norvég sztárcsatára, Erling Haaland.

A Manchester City már az 5. percben megszerezte a vezetést Erling Haaland góljával. Ez volt a norvég csatár 103. gólja a Premier League-ben, amivel utolérte Cristiano Ronaldót. A különbség csak annyi, hogy neki ehhez 114, míg a portugálnak 236 meccsre volt ehhez szüksége.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland shoots but misses a chance during the English Premier League football match between Manchester City and West Ham United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on December 20, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Erling Haaland nem ismer kegyelmet
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

És ezzel még nem volt vége a Haaland show-nak!

Erling Haaland rekorder lehet

A vendég West Ham alig-alig jutott el a City kapujáig, és igazából a labda is csak hébe-hóba volt a londoniaknál, így nem csoda, hogy a 37. percben már 2-0-ra vezetett a City: Haaland ekkor egy okos gólpasszal szolgálta ki Tijjani Reijnderst.

A végeredményt a 69. percben állította be Haaland egy újabb góllal, amivel meg egy másik korábbi PL-ikont, Didier Drogbát érte utol. Az elefántcsontparti csatárnak annak idején 254 meccsre volt szüksége a 104 PL-gólhoz.

Haaland összesítésben így holtversenyben a 32. a Premier League góllövőlistáján. Az idényben a PL-ben 17 meccsen 19 gólnál, míg az idényben összességében 23 meccsen 25 gólnál jár Haaland.

 

 

