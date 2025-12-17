Ethan McLeod a Wolverhampton Wanderers akadémiáján nevelkedett, majd a 2024–25-ös idényben távozott a klubtól. Abban a szezonban megfordult a Rushall Olympicnél és a Stourbridge-nél is, mielőtt a Macclesfield játékosa lett.

„Ethan rendkívül tehetséges és nagy tiszteletnek örvendő tagja volt az első csapatunknak, aki előtt még ott állt az egész élet. De ennél is több volt: Ethan személyisége mindenkit azonnal levett a lábáról, akivel csak kapcsolatba került. Mindenben a maximumot nyújtotta, és ezzel észrevétlenül is arra ösztönzött bennünket, hogy a pályán és azon kívül is a legjobbak legyünk. Profizmusa és rendíthetetlen munkamorálja mindenkit inspirált, az élet iránti szeretete pedig mosolyt csalt az arcunkra még a legnehezebb napokon is. Ethan halálhíre megrendítette az egész klubot, és nincsenek szavak, amelyekkel kifejezhetnénk azt a mélységes fájdalmat és veszteséget, amit most érzünk. Az Ethan elvesztése okozta lelki sebek soha nem gyógyulnak be teljesen, de egy biztos: Ethan élénk öröksége soha nem fog elhalványulni, bármennyi idő is teljen el” – olvasható a klub közleményében.

A Wolverhampton Wanderers, ahol McLeod pályafutása indult, közölte, hogy szombaton, a Brentford elleni Premier League-mérkőzés előtt egyperces néma csenddel emlékeznek meg róla.

A Wolves közleményében ez áll: „Szívünk megszakadt Ethan McLeod tragikus halála miatt, aki mindössze 21 éves volt. Ethan hétévesen csatlakozott a Wolves akadémiájához, majd profi szerződést írt alá a klubnál, mielőtt 2024 szeptemberében távozott. Ethan öccse, Conor, jelenleg a Wolves U21-es csapatának tagja, és a klub minden támogatást megad neki és családjának.”