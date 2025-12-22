A hétvégén véget ért a labdarúgó NB I, azaz hivatalos nevén a Fizz Liga 2025-26-os idényének őszi etapja. A 33 fordulós bajnokságba 18 kör után jön a rövid téli szünet. A „tavaszi” újra kezdést pedig némi meglepetésre nem a Fradi, hanem az ETO FC Győr várhatja az élről.

Az ETO FC Győr az élről várja a tavaszi folytatást

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Ez pedig nem biztos, hogy jó hír a címvédő fővárosi zöld-fehéreknek.

Mikor volt utoljára őszi első az ETO FC Győr?

Borbély Balázs együttese szombaton 2-0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát az NB I rangadóján, amivel eldőlt, hogy az ETO az élen zárja az őszi idényt. Az ETO 10 győzelemmel, 5 döntetlennel és 3 vereséggel 35 pontot gyűjtött a 18 forduló során, eggyel többet, mint a második helyen álló címvédő Ferencváros.

Legtöbben a Paksot, esetleg a Puskás Akadémiát várták ebbe a pozícióba, de a Győr mindenkit meglepve vette az akadályokat.

Az ETO számára nem ismeretlen érzés az NB I tetején állni, igaz legutóbb a 2012-13-as idény felénél vezették a tabellát.

Akkor még 16 csapatos volt az NB I, a 34 pontot gyűjtő Győr pedig már féltávnál 6 pont előnnyel vezetett az MTK előtt.

Az ETO abban az évben meg is nyerte a bajnokságot. Pintér Attila csapata 64 pontot gyűjtött, kereken 10 pontot vert így a második helyezett Videotonra. A Győr 2013-as bajnoki címe után egyébként a Fradin (2024 és 2025) kívül csak a 2017-ben bajnok Honvéd tudott úgy győzni az idény végén, hogy féltávnál nem állt az élen.