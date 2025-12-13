A csapatával elégedetlen nyíregyházi B-közép tagjai tiltakozásuk jeléül távolmaradtak az első félidőtől, a kapu mögötti lelátórész üresen maradt. A találkozó hazai fölénnyel kezdődött, többnyire az ETO térfelén folyt a játék. A házigazdák távoli lövésekkel is próbálkoztak, majd a tizedik percben Kovácsréti került ziccerbe, de a kimozduló Megyeri hárítani tudott. A vendégek kapusa néhány perccel később Gilbert éles szögből leadott lövésénél is a helyén volt, majd csapata fokozatosan átvette az irányítást. Negyedóra után több helyzetet is kidolgozott a vendégegyüttes, a befejezés azonban rendre pontatlan volt. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb lehetőségek, de a szünetig nem esett gól.

Vitális Milán végig a pályán volt, az ETO a tabella élére ugrott

Fotó: ETO FC/Facebook

A tabella élén az ETO

A második félidőre visszatértek a stadionba a hazai drukkerek, s velük együtt a meccshangulat is megérkezett. A játékrész lendületesen kezdődött, mindkét kapu előtt kialakultak helyzetek, de ezek les miatt semmissé lettek, illetve Gavric közeli lövését Kovács bravúrral védte.

A szerb játékosnak aztán később egy remek támadás végén fejjel sikerült előnyhöz juttatnia csapatát,

sorozatban a negyedik bajnokiján volt eredményes – számolt be róla az MTI.

Két perccel később akár végleg el is dönthette volna a három pont sorsát az ETO, de az egyedül kilépő Benbuali a keresztlécre bombázta a labdát. A hajrában mindent elkövetett az egyenlítésért a házigazda, de nem járt sikerrel – Kovácsréti léc alá tartó szabadrúgását kitornászta Megyeri –, a győriek megőrizték minimális előnyüket.

A győriek sorozatban negyedszer nyertek, így újabb három ponttal köszöntötték vezetőedzőjüket, Borbély Balázst, aki 50. alkalommal irányította a csapatot.

A házigazdák egymás után harmadszor kaptak ki, az ETO pedig újabb sikerével a tabella élére ugrott,

megelőzve a Ferencvárost, amely vasárnap a harmadik helyen álló Debrecent fogadja, de egy sikerrel újra átveheti a vezetést.

Fizz Liga, 17. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-ETO FC 0-1 (0-0)

gólszerző: Gavric (66.)