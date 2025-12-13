Csütörtökön az Európa-liga hatodik fordulójának legizgalmasabb mérkőzését játszotta az FCSB (korábbi nevén Steaua Bucuresti) és a Feyenoord Bukarestben. A román csapat hiába vezetett 1-0-ra már a 11. percben, a holland együttes fordított, sőt 3-1-re is elhúzott. Már-már úgy nézett ki, hogy a Feyenoord elviszi a három pontot a román fővárosból, de az FCSB a 87. percben egyenlített, majd a hosszabbításban 4-3-ra meg is nyerte a meccset.

Az Európa-liga alapszakaszának hatodik körében a román FCSB nagyot hajrázva nyert a holland Feyenoord ellen

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Európa-liga: hatalmas balhé, a Feyenoord-szurkolók mindent szétvertek

A románok ezzel a győzelemmel hatpontosak, így még életben tartották a továbbjutási esélyeiket a második számú kupasorozatban két fordulóval a vége előtt. A Feyenoord helyzete viszont egyre kilátástalanabb, Robin van Persie együttese a hat meccséből mindössze egyet nyert meg és ötször kikapott, jelenleg a 30. helyen áll a tabellán, négy pontra van a rájátszást érő 24. pozíció.

A Bukarestbe ellátogató vendégszurkolók a drámai hajrát és csapatuk újabb vereségét nehezen viselték. A közösségi médiában elkezdett egy videó terjedni, amin a hollandok a bukaresti apartmanjukat verik szét.

A felvételek alapján az erősen ittas állapotban lévő férfiak célja csak egy lehet: minél nagyobb kárt okozni a szálláson.

Scum behaviour by some Feyenoord fans in Bucharest last night, who completely demolished an apartment pic.twitter.com/SXtkZ5FUaN — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 12, 2025

A román sportlap, a Gazeta Sporturilor is foglalkozott az esettel. A portál azt írja, hogy nagyjából 4000 Feyenoord-szurkoló érkezett Romániába. A hollandok az Európa-liga-mérkőzést megelőző szurkolói vonuláson is rengeteg szemetet hagytak maguk mögött, majd a stadionhoz érve egy sátrat is felgyújtottak.

Csütörtökön a Ferencváros is nyert az Európa-ligában, a magyar bajnok a skót Rangers ellen fordított hazai pályán, s végül 2-1-re győzött. Robbie Keane együttese már 14 pontos az alapszakaszban, amivel hatodik helyen áll és már biztosan továbbjutott. A kérdés mindössze annyi, hogy a zöld-fehéreknek sikerül-e az első nyolcban zárni, ami automatikus nyolcaddöntős szereplést jelentene nekik.