A Liverpool fiatal tehetsége megdöntötte Szoboszlai Dominik rekordját. Immár Farkas Erik a legfiatalabb magyar játékos, aki pályára lépett az ifjúsági Bajnokok Ligájában.

Farkas Erik még csak 16 éves, de már a Liverpool U21-es csapatában is bemutatkozott, az angol U17-es válogatottban pedig alapembernek számít. A fiatal tehetség az ifjúsági Bajnokok Ligájában is pályára lépett, az Inter elleni találkozón 15 percnyi játéklehetőséget kapott.

Farkas Erik, a Liverpool tehetséges magyar focistája
Farkas Erik, a Liverpool tehetséges magyar focistája
Fotó: Mondial Football Montaigu

Farkas Erik megdöntötte Szoboszlai Domink rekordját

Az ifjú középpályás nem akárkinek a rekordját döntötte meg ezzel. Farkas Erik éppen a Liverpool sztárjának, Szoboszlai Dominiknek a Salzburg csapatában felállított korábbi csúcsát adta át a múltnak: immár ő a legfiatalabb magyar labdarúgó (16 évesen és három hónaposan), aki pályára lépett az ifjúsági BL-ben – szúrta ki a liverpooli kötődésű Anfield Watch, hozzátéve, hogy Farkas Erik nevét érdemes lesz megjegyezni.

Bár magyar származású, Farkas Erik az angol utánpótlás-válogatottakat képviseli. Édesapja elmondása szerint a család büszkén vállalja magyarságát, de a felnőtt válogatottal kapcsolatos döntés még a jövő zenéje a fiatal játékos pályafutásában. 

A 16 éves tinédzsert a Liverpool akadémiájának egyik legígéretesebb tehetségeként tartják számon, 

volt olyan U16-os mérkőzése is, ahol 5 gólpasszt adott. Farkas Eriket leginkább technikás, kreatív játékosként jellemzik, aki kiváló első érintéssel rendelkezik, és nyomás alatt is remekül tarja meg a labdát.

A Liverpool előszeretettel szerződtet magyar futballistákat, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a felnőttcsapat sztárjai, Pécsi Ármin az U21-es csapatban véd, míg Farkas Erik az U18-as együttesben pallérozódik.

