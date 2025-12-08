A nemzetközi szövetség (FIFA) hétfőn közölte, hogy a rövid leállások éghajlattól függetlenül minden találkozóra vonatkoznak majd az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán. A játékvezetők a félidők 22. percében szakítják majd meg a mérkőzéseket. A FIFA azok után döntött így, hogy az idei, a vb helyszínein megrendezett klubvilágbajnokságon a meleg és a magas páratartalom több mérkőzésen is megviselte a labdarúgókat. A 48 csapatos világbajnokság június 11-én kezdődik és július 19-ig tart, a tornát az M4 Sport élőben közvetíti.

A FIFA sorsolása köré nagy show-t kerítettek a szervezők

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A FIFA a menetrendet is közzétette

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzését a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is. Érdekesség, hogy ez a két együttes játszotta a 2010-es világbajnokság első meccsét is.

A június 11-én kezdődő esemény 12 négy csapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.

A teljes menetrend ITT olvasható el.