A BL-győztes PSG Kvarachelia góljával vezetett a Libertadores-kupa-győztes Flamengo ellen, amely Jorginho büntetőjével egyenlített, 1-1 után szétlövésbe torkollott a FIFA Interkontinentális Kupa-döntő. Ott pedig a PSG orosz kapusa, Matvej Szafonov lett a hős, aki négy tizenegyest is védett. Ez alapján nem meglepő, hogy a FIFA honlapja is Szafonovot hirdeti a meccs embereként, az már annál inkább, hogy a dohai stadionban mégis Vitinha vehette át az egyéni elismerést.

Matvej Szafonov, a PSG orosz kapusa és a FIFA Interkontinentális Kupa; a meccs legjobbjának járó trófeát nem ő, hanem Vitinha vehette át

Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Talán nem akartak nyilvánosan orosz játékost díjazni? Annak fényében, hogy a FIFA továbbra sem engedi versenyezni az orosz csapatokat az ukrajnai háború miatt, elképzelhető.

Az orosz Szafonov bravúrjainak a PSG ukrán játékosa nem örült

Az ukrajnai konfliktus még a PSG-n belül is feszültséget jelent, a nyáron érkezett ukrán Ilja Zabarnij el is akarta érni, hogy Szafonovot eladja a klub, ám végül az orosz kapus maradt.

A tizenegyespárbaj után a PSG tagjai szinte egy emberként rohantak Szafonovot ünnepelni és a levegőbe dobálni, Zabarnij viszont nem tartott velük.

Nem ő volt az egyetlen: Lucas Chevalier sem volt boldog, ugyanis úgy tűnik, hogy a kisebb sérülése után hosszabb távon is kiszorulhat a PSG kapujából, bár Luis Enrique nem volt hajlandó állást foglalni a döntő után a kapuskérdésben.

FIFA Interkontinentális Kupa: Dembélé bakija is belefért a PSG-nek

A PSG elképesztő módon hat trófeával (BL, francia bajnokság, kupa és ligakupa, Európai Szuperkupa, Interkontinentális Kupa) zárja a 2025-ös évet.

Az Aranylabda is a PSG-hez került, bár Ousmane Dembélé a szerdai döntőben nem szolgált erre rá, csúnyán fölé lőtte a maga tizenegyesét. Szafonov parádéjának köszönhetően azonban ez a baki hamar a feledés homályába merülhet.