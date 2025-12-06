Mint ismert, pénteken kisorolták a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjait. A sport- és művészvilág sztárjainak egész sorát felvonultató eseményen jelen volt Donald Trump amerikai elnök is, aki a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökétől, Gianni Infantinótól az először odaítélt Béke-díjat vehette át. Trump emellett a sorsolás elején is szerepet kapott, ugyanis Mark Carney kanadai miniszterelnökkel és Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel az a megtiszteltetés érte, hogy saját hazájának válogatottját kihúzhatta. A nagyszabású esemény kapcsán azonban kemény kritikával illette a szövetséget a nemzetközi sajtó.
Nagy a felháborodás, hogy a FIFA Donald Trumpnak rendezte a világbajnokság sorsolását
Anglia
Mirror: „A világbajnoki sorsolásnak a gyönyörű játék ünnepének kellett volna lennie, ám ehelyett egyetlen ember politikai szélhámosságában nyilvánult meg”.
The Telegraph: „Gianni Infantino megalázó viselkedése Donald Trump előtt új mélypont. A FIFA elnöke kétségtelenül korábban is mondott ostobaságokat, de ez most valami egészen más volt”.
The Guardian: „Annyira volt izgalmas a sorsolás, mint egy szótár olvasása, vagy a választások Észak-Koreában. Legalább Donald Trump megnyerte az első Béke-díjat egy giccses és hivalkodó világbajnoki sorsoláson, ami kétségtelenül a világ legöncélúbb egójának szellemében zajlott”.
Kanada
The Globe and Mail: „Amikor az Egyesült Államok elnöke saját céljaira használja fel a focit, a FIFA elnöke pedig ehhez asszisztál”.
Spanyolország
Marca: Az amerikai elnök vitathatatlanul a sorsolás legnagyobb sztárja volt. Átvett egy díjat, beszédet mondott, és még golyókat is húzott. Ez az ő világbajnoksága”.
El País: „Az Egyesült Államok talán a labdarúgásban nem tartozik a világ élmezőnyéhez, de a show és a műsör tekintetében biztosan. Donald Trump ebben az üzletben úgy lubickol, mint hal a vízben”.
El Mundo: „Trump, Trump és csakis Trump. A washingtoni világbajnoki sorsolás főszereplője nem a futball és nem is a halálcsoport volt, hanem az Egyesült Államok elnöke.”
A színpompás eseményen a sorsolást Rio Ferdinand, az angol válogatott egykori csapatkapitánya vezette Samantha Johnson díjnyertes műsorvezetővel. De nem csak világhírű sportolók léptek színpadra, ugyanis Heidi Klum német szupermodell és színésznő, valamint Kevin Hart amerikai színész és humorista volt az est házigazdája, de a programban szerepet kapott Andrea Bocelli olasz tenorista, valamint bemutatta a vb dalát Robbie Williams és Nicole Scherzinger, a showműsor végén pedig a Village People zenélt.
A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.
A nemzetközi szövetség (FIFA) ígérete szerint a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok szombatra készülnek el. A nyitómérkőzést - akárcsak a 2010-es, dél-afrikai viadalon - a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is.
