Mint ismert, pénteken kisorolták a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjait. A sport- és művészvilág sztárjainak egész sorát felvonultató eseményen jelen volt Donald Trump amerikai elnök is, aki a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökétől, Gianni Infantinótól az először odaítélt Béke-díjat vehette át. Trump emellett a sorsolás elején is szerepet kapott, ugyanis Mark Carney kanadai miniszterelnökkel és Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel az a megtiszteltetés érte, hogy saját hazájának válogatottját kihúzhatta. A nagyszabású esemény kapcsán azonban kemény kritikával illette a szövetséget a nemzetközi sajtó.

Gianni Infantino FIFA-elnök és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett sorsolásán

Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP MAG

Nagy a felháborodás, hogy a FIFA Donald Trumpnak rendezte a világbajnokság sorsolását

Anglia

Mirror: „A világbajnoki sorsolásnak a gyönyörű játék ünnepének kellett volna lennie, ám ehelyett egyetlen ember politikai szélhámosságában nyilvánult meg”.

The Telegraph: „Gianni Infantino megalázó viselkedése Donald Trump előtt új mélypont. A FIFA elnöke kétségtelenül korábban is mondott ostobaságokat, de ez most valami egészen más volt”.

The Guardian: „Annyira volt izgalmas a sorsolás, mint egy szótár olvasása, vagy a választások Észak-Koreában. Legalább Donald Trump megnyerte az első Béke-díjat egy giccses és hivalkodó világbajnoki sorsoláson, ami kétségtelenül a világ legöncélúbb egójának szellemében zajlott”.

Kanada

The Globe and Mail: „Amikor az Egyesült Államok elnöke saját céljaira használja fel a focit, a FIFA elnöke pedig ehhez asszisztál”.

Spanyolország

Marca: Az amerikai elnök vitathatatlanul a sorsolás legnagyobb sztárja volt. Átvett egy díjat, beszédet mondott, és még golyókat is húzott. Ez az ő világbajnoksága”.

El País: „Az Egyesült Államok talán a labdarúgásban nem tartozik a világ élmezőnyéhez, de a show és a műsör tekintetében biztosan. Donald Trump ebben az üzletben úgy lubickol, mint hal a vízben”.

El Mundo: „Trump, Trump és csakis Trump. A washingtoni világbajnoki sorsolás főszereplője nem a futball és nem is a halálcsoport volt, hanem az Egyesült Államok elnöke.”