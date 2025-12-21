Sokkoló jelenet zajlott le egy thaiföldi kocsma előtt december 15-én, miután egy brazil focista, Osvaldo Dos Santos Neto fizetés nélkül akart távozni.

Thaiföldi kocsmában balhézott egy brazil focista

X/Dailynews

Nem akart fizetni, két férfit megvert a brazil focista

Az incidens fényes nappal történt Udon Thani városában. Több felvétel is bejárta az internetet, amint a tíz éve Thaiföldön futballozó Neto félmeztelenül vitatkozott a bár tulajdonosával az utcán. A The Thaiger beszámolója szerint

a 42 éves futballista hajnali 3-kor érkezett a helyre, ahol folyamatosan rendelte az italokat, sőt még a pultosokat is meghívta, így nagyjából 5100 thai bás számlát (körülbelül 55 ezer forint) hozott össze, azonban ezt nem volt hajlandó kifizetni, ezért rendőrt hívtak.

A kocsma tulajdonosa, Kanyanee Kaewnok a rendőröknek elmondta, Neto megpróbált mentegetőzni, hogy a bankjának alkalmazása miatt nem sikerült a tranzakció, ezért azt javasolták neki, hogy egy közeli ATM-nél vegyen le pénzt, ám a személyzet gyanítva, hogy menekülni próbál majd, követni kezdte a focistát az utcára, ahol a vita elmérgesedett. Amikor a bártulajdonos megpróbálta megakadályozni a szökést, akkor a játékos arcon csapta a férfit, aki ettől a földre zuhant. Egy 74 éves amerikai turista, Douglas Robin Barker nyugdíjas rendőrként megpróbált közbeavatkozni, de a brazil őt is úgy megütötte, hogy azonnal összeesett.

Watch Brazilian soccer player Osvaldo Dos Santos Neto Get Beat Up After Trying to Skip Out on Bar Tab (Video) ==> https://t.co/Y7ReabMhWP pic.twitter.com/klwGvDZYg8 — Robert Littal BSO (@BSO) December 17, 2025

A személyzet többi tagja megpróbálta kirángatni a menekülésben lévő futballistát az autójából, Kanyaneenek sikerült elvennie a férfi pénztárcáját. A dulakodás során két férfi sérült meg, akik a fejükön és a kezükön szenvedtek horzsolásokat. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség nyomozást indított.

Osvaldo Dos Santos Neto a közelmúltban igazolt a thaiföldi harmadosztályban szereplő Udon Unitedhez, az incidens mindössze három nappal a debütálása után történt.