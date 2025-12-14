A Rangers elleni Európa-liga-győzelem és továbbjutás után az NB I-ben is rangadó várt a zöld-fehérekre. A Fradi ugyanis a tabella negyedik helyén álló Debrecent fogadta a Groupama Arénában, ahol az idei szezonban meglepetésre a nyolc mérkézéséből csak hármat tudott megnyerni a címvédő.

A Fradi-szurkolók újabb győzelemre készültek

Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane a csütörtöki kezdőben öt helyen is változtatott, a kapus, Gróf Dávid, a Szalai, Raemaekers, Cissé védősor, valamint Tóth Alex és Varga Barnabás maradt, míg a középpálya teljesen kicserélődött.

A Loki számára nem kezdődött jól a találkozó, és nem is annyira a Fradi támadásai miatt, hanem mert Szuhodovszki Somát már a 10. percben le kellett cserélni egy húzódás miatt. Helyére a válogatott kerettag Bárány Donát érkezett.

Fradi-helyzetek után Loki-helyzetek

Az első nagy helyzet Tóth Alex megpattó lövéséből adódott, de a Lang Ádám hátán gellert a kapó labda kevéssel a felső léc fölött hagyta el a játékteret. Tíz perc elteltével aztán a Loki pillanatai következtek: Dzsudzsák Balázs sorra rúghatta a szögleteket, és az egyik veszélyes beadás után Grófnak óriási bravúrral kellett védenie a korábbi Fradi-játékos, Batik Bence lövését.

A túloldalon Varga Barnabás gyönyörű megindulása után a korábbi Fradi-kapus Varga Ádámnak kellett kifutva mentenie.

Tóth Alexé volt a meccs első nagy helyzete

Fotó: Polyák Attila

A félidő hajrájában Lenny Joseph előtt adódott két gólszerzési lehetőség, de előbb a kapu fölé fejelt egy kicsit magas beadást, majd a 40. percben futtából bombázott jócskán a léc fölé. A 43. percben egy kiváló jobboldali támadás végén Cadu beadása pattant Josephről Nagy Barnabás elé, akinek nyolc méterről leadott lövését óriási bravúrral védte Varga Ádám.

A túloldalon válaszként Batik lekészítése után Dzsudzsák tekert jobbról centikkel a jobb kapufa mellé.

Második félidő

A szünetben cseréltek a hazaiak, a sárga lapos Julio Romao helyére az utóbbi három meccs mindegyikén gólt szerző Ötvös Bence állt be.

Az 51. percben Bárány lefordulása és indítása után Szűcs Tamás törhetett kapura, 18 méterről lőtt, de egy méterrel elvétette Gróf kapuját.

Az 57. percben Levi adta el a labdát, amivel Bárány léphetett ki, de hét méterről az ötös sarkának vonalából gyengén gurított, Gróf könnyedén leért.