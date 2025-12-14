A Rangers elleni Európa-liga-győzelem és továbbjutás után az NB I-ben is rangadó várt a zöld-fehérekre. A Fradi ugyanis a tabella negyedik helyén álló Debrecent fogadta a Groupama Arénában, ahol az idei szezonban meglepetésre a nyolc mérkézéséből csak hármat tudott megnyerni a címvédő.
Robbie Keane a csütörtöki kezdőben öt helyen is változtatott, a kapus, Gróf Dávid, a Szalai, Raemaekers, Cissé védősor, valamint Tóth Alex és Varga Barnabás maradt, míg a középpálya teljesen kicserélődött.
A Loki számára nem kezdődött jól a találkozó, és nem is annyira a Fradi támadásai miatt, hanem mert Szuhodovszki Somát már a 10. percben le kellett cserélni egy húzódás miatt. Helyére a válogatott kerettag Bárány Donát érkezett.
Fradi-helyzetek után Loki-helyzetek
Az első nagy helyzet Tóth Alex megpattó lövéséből adódott, de a Lang Ádám hátán gellert a kapó labda kevéssel a felső léc fölött hagyta el a játékteret. Tíz perc elteltével aztán a Loki pillanatai következtek: Dzsudzsák Balázs sorra rúghatta a szögleteket, és az egyik veszélyes beadás után Grófnak óriási bravúrral kellett védenie a korábbi Fradi-játékos, Batik Bence lövését.
A túloldalon Varga Barnabás gyönyörű megindulása után a korábbi Fradi-kapus Varga Ádámnak kellett kifutva mentenie.
A félidő hajrájában Lenny Joseph előtt adódott két gólszerzési lehetőség, de előbb a kapu fölé fejelt egy kicsit magas beadást, majd a 40. percben futtából bombázott jócskán a léc fölé. A 43. percben egy kiváló jobboldali támadás végén Cadu beadása pattant Josephről Nagy Barnabás elé, akinek nyolc méterről leadott lövését óriási bravúrral védte Varga Ádám.
A túloldalon válaszként Batik lekészítése után Dzsudzsák tekert jobbról centikkel a jobb kapufa mellé.
Második félidő
A szünetben cseréltek a hazaiak, a sárga lapos Julio Romao helyére az utóbbi három meccs mindegyikén gólt szerző Ötvös Bence állt be.
Az 51. percben Bárány lefordulása és indítása után Szűcs Tamás törhetett kapura, 18 méterről lőtt, de egy méterrel elvétette Gróf kapuját.
Az 57. percben Levi adta el a labdát, amivel Bárány léphetett ki, de hét méterről az ötös sarkának vonalából gyengén gurított, Gróf könnyedén leért.
Robbie Keane nem volt elégedett a Fradi játékával, ezért a 60. percben hármat cserélt, Kanikovszki, Makreckis és Yusuf érkezett Levi, Cadu és Joseph helyére. Ettől kezdve pedig a Fradi hosszú percekre beszorította a Lokit, amelyik ekkoriban sokat köszönhetett a többször is fontos mentéseket bemutató Lang Ádámnak.
A vendégek a 74. percben cseréltek, Bermejo és
Komáromi érkezett Kocsis és Dzsudzsák helyére, utóbbi pedig első labdaértintéséből gólpasszt adott Bárány Donátnak, aki becsapta Szalait és 10 méterről kilőtte a rövid alsó sarkot (0-1).
A 80. percben a Fradinak is kényszerből kellett cserélnie: a meghúzódó Ötvös helyére az idényben csereként már négy gólt szerző Gruber Zsombor állt be. A 83. percben Yusuf beadásába Varga Barnabás pörgetett bele jobb külsővel, a labda azonban hiába csúszott át Varga Ádám lábai között, annyira lelassult, hogy a gólvonalon már nem csúszott át. A hajrában Kanikovszki még elpuskázott két helyzetet, így hatalmas meglepetésre a Loki elvitte a három pontot az Üllői útról.
A Fradi így 9. hazai meccsén már a negyedik vereséget szenvedte el hazai pályán, ennél rosszabbul utoljára a 2013-14-es idény első 9 hazai meccsén szerepelt a Groupama Arénában a címvédő.
- Eredmények, NB I, 17. forduló:
Ferencváros–Debreceni VSC 0-1 (0-0)
Groupama Aréna, v.: Berke B.
gól: Bárány 75.