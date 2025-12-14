A bajnoki címvédő Fradi csütörtökön 2-1-re legyőzte az Európa-ligában a skót Glasgow Rangers csapatát, ezzel Robbie Keane együttese már matematikailag is bebiztosította helyét a legjobb 24 között, és arra is komoly esélye van, hogy a legjobb nyolc között végezzen az alapszakaszban.

A Fradi játékosaiból hiányzott az intenzitás a Loki elleni meccsen

Fotó: Illyés Tibor/MTI

A hét közi sikert követően a Ferencvárosra komoly rangadó várt, a forduló előtt harmadik helyen álló Debrecen látogatott a Groupama Arénában, mely végül Bárány Donát góljával győzni tudott.

A Fradi edzője az intenzitást hiányolta

Ezzel a vereséggel a Fradi a második helyről várhatja a folytatást, egy ponttal lemaradva a listavezető Győr mögött. A találkozó után Robbie Keane elmondta, csapata hozzáállásával nem volt gond, de hiányzott az intenzitás a játékosaiból.

A vereség oka egy buta hiba volt, de úgy vélem, hogy a második félidőben megvoltak a helyzeteink a gólszerzéshez, ám ma nem éltünk ezekkel. Igyekeztem a hétközi Európa-liga-meccshez képest változtatni a kezdőn, de ma nem volt meg bennünk a kellő intenzitás. Ideális esetben nem cseréltem volna be olyan játékost, aki csütörtökön is játszott. A hozzáállással nem volt probléma a játékosaim részéről, egyszerűen az intenzitás hiányzott. A mentalitásnak ugyanolyannak kell lennie a hazai és az európai mezőnyben is, ennek sosem szabad változnia”

– idézik a klub honlapján az ír szakembert, akinek a csapata jövő pénteken a Diósgyőr otthonában zárja naptári évet.