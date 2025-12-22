A belgrádi klub hétfőn a hivatalos oldalán jelentette be, hogy egy régi ismerős, egy bizonyos Dejan Sztankovics, aki a Fradi mestere is volt, visszatért a csapat kispadjára, miután az eddigi vezetőedző Vladan Milojevics vasárnap elköszönt az együttestől.

A Fradi korábbi edzője, Dejan Sztankovics (jobb oldalon)

Fotó: ANDREA MARTINI / NurPhoto

A Fradi korábbi mestere hazatért

A 47 éves vezetőedző legelőször még 2019 decemberében vette át a Crvena zvezda irányítását, amellyel három bajnoki címet és két Szerb Kupát nyert, illetve kétszer bejutott az Európa-ligába, ahol elsőre a legjobb 32-ig, majd később még tovább, egészen a nyolcaddöntőig jutott. 2022-ben aztán régi sikereinek hazájába, Olaszországba került (itt játékosként az Interrel BL-t, bajnokságot és kupát is nyert egy szezonon belül), a Sampdoria kispadjára, majd 2023 szeptemberében érkezett Magyarországra a Ferencvároshoz, amellyel bajnok lett, illetve kupadöntős. Ezzel kapcsolatban emlékezetesre sikerült a búcsúja a klubtól, mert a finálé másnapján bejelentette távozását, mivel a Szpartak Moszkva szerződtette.

A Crvena zvezda 20 forduló után eddig 45 pontot szerzett a szerb első osztályban, így jelenleg a második a tabellán, lemaradása mindössze egy pont az éllovas, nagy rivális Partizan Beograd mögött.