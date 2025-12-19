Az NB I 18., utolsó őszi fordulójának péntek esti rangadóján a Diósgyőr a Ferencvárost fogadta. A hazai csapat a szurkolóktól kapott ultimátum értelmében nehéz feladat várt a DVTK-ra: a 9 pontos „előírást” ugyanis csak akkor teljesíthették a piros-fehérek, ha legyőzik a Fradit. A bajnoki címvédő zöld-fehérek azonban idegenben még veretlenek voltak a találkozót megelőzően.

Varga Barnabás, a Fradi és Elton Acolatse, a DVTK csatára harcol a labdáért

Fotó: MTI/Vajda János

Robbie Keane csapatában először kapott kezdőként szerepet a 19 éves, saját nevelésű Madarász Ádám, aki Tóth Alex oldalán mutathatta meg a középpályán, hogy mire képes. Hazai oldalon Vladimir Radenkovics annak örülhetett, hogy két hónap után ismét a kezdőbe nevezhette a csatár Ivan Saponjicsot.

Kezdés előtt Elton Acolatse, a DVTK csatára két elismerést is átvehetett: az MLSZ-nél és a DVTK-nál is ő lett november legjobbja, míg Carlo Sentic a hónap védéséért vehetett át elismerést.

Fradi-helyzetek az első percekben

Az 5. percben Babos Bence rossz haza adására csapott le Varga Barnabás, visszagurítása ugyan a korábban óriásit sprintel Callum O'Dowda mögé érkezett, Bamidele Yusufnak azonban pont jó lett lövésre, amibe testi épségét nem kímélve két diósgyőri is belevetődött.

Két perccel később egy kiugratás után Tóth Alex tört be a hazai tizenhatosra, azonban nem tudta a labdát átemelni a jó ütemben kilépő Senticen.

A 11. percben láthattuk az első diósgyőri lehetőséget, amikor Acolatse elfutása után Saponjics lőhetett, de a 16-os vonaláról eleresztett labdát könnyedén fogta Gróf Dávid. A 18. percben egy újabb eladott hazai labdával Yusuf léphetett ki, de Sentic olvasta, hova fog érkezni a nem túl erős lövés.

A 37. percben Akolatse addig-addig cselezgetett a balszélen, hogy végül lerázta magáról Makreckist, és Grófnak kellett védenie a rövid sarok irányába küldött lövését. Az utolsó percekben Saponjics előtt még adódott egy lehetőség, de túl sok (vagy éppen túl kevés cselt csinált), így blokkolni tudták a kísérletét.

Szöglet után jött a gól

Az 57. percben egy szöglet után Kainkovszki beadását Vallejo fejelte a levegőbe, a hazaiak végignézték, ahogy az ötösön Cissé lábára hullik vissza a labda, a Fradi védője rögtön középre passzolta, az elől ólálkodó Szalai Gábor pedig közelről a kapuba kotorta (0-1).