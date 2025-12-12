Live
A Ferencváros 2-1-re nyert hazai pályán a Rangers ellen az Európa-ligában. A zöld-fehérek így hat meccs után is veretlenek, négy győzelemmel és két döntetlennel állnak két körrel a ligaszakasz vége előtt. A Fradi a legjobb 24 csapat közül már nem eshet ki, de a legjobb nyolcra is van esély, így arra is, hogy ne kelljen playoffot játszani tavasszal a nyolcaddöntőért, de erre egyelőre nekik adják a legkisebb esélyt a legjobb nyolcból.

A Fradi a Rangers elleni győzelem után 14 ponttal a hatodik az összesített tabellán. Előtte van a Lyon, a Midtjylland és az Aston Villa 15 ponttal és szintén 14 pontja van a Betisnek és a Freiburgnak, de még nyolc között van a két portugál, a Braga és a Porto is 13-13 ponttal.

A Fradi még simán bejuthat a legjobb nyolc közé az Európa-ligában
Fotó: Polyák Attila

A Fradi kiesik a nyolcból a statisztikusok szerint

A Football Meets Data emlékeztet rá, hogy a Fradival bezárólag hat csapat helye már fix a tavaszi legjobb 24 csapat között. Ahogy arra is, hogy az előző szezonban már az a 14 pont, amivel a Fradi most rendelkezik, elegendő volt a legjobb nyolchoz, akkor éppen a most vereséggel elkullogó Rangers zárt a nyolcadik helyen.

Így fest most a tabella:

Most szinte biztosan nem lesz elég a 14 pont, a statisztikusok szerint lesz olyan csapat is, amely 16 ponttal sem fog továbbjutni. Ebből kiindulva a Fradinak még minimum két pontot kellene szereznie a Panathinaikosz és a Nottingham ellen az utolsó két meccsén.

Érdekesség, hogy az elemzőoldal szerint az első nyolcban Aston Villa, Lyon, Midtjylland, Betis, Freiburg, Porto, Braga, AS Roma sorrend lesz, azaz a Fradi éppen kicsúszik, és a kilencedik lesz. Ezek szerint az egy ponttal mögötte álló két portugál csapat mellett a kettővel lemaradva álló Roma is Robbie Keane csapata elé kerül.

Ezt a tabellát várják nyolc kör után:

Ami a százalékokat illeti, a Roma, a Fradi és a Bologna is 46 százalékos eséllyel fut neki a top 8-as szereplésnek az Európa-liga mezőnyében.

Ez persze csak játék a számokkal.

De az nem, hogy a Midtjylland (10) és a Braga (9) mögött a Fradinak (8) van a harmadik legtöbb győzelme a mostani nemzetközi kupaszereplő csapatok közül, holtversenyben a Rakow, a Shakhtar és az AZ Alkmaar csapataival.

