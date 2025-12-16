A Fradi hat forduló után négy győzelemmel és két döntetlennel veretlenül áll 14 ponttal a labdarúgó Európa-liga tabellájának hatodik helyén. A skót Rangers elleni múlt csütörtöki győzelem pedig azt jelenti, hogy a zöld-fehér klub anyagilag is jól jár a pályán elért sikerekkel.

Robbie Keane és a Fradi-játékosai a csapat sikerével a klubot is gazdagítják

Fotó: Polyák Attila

Ennyit keresett a Fradi az Európa-ligában

A Football Meets Data sportgazdasági elemző oldal kiszámolta, hogy hat forduló után mennyi pénzre számíthatnak az Európa-liga ligaszakaszában szereplő 36-os főtábla együttesei. A pontszámítás nem egyszerű, benne van a 4,31 millió euró, amit minden egyes, a ligaszakaszba bejutó csapat megkapott. Az egyes győzelmekért 450 ezer, míg a döntetlenekért 150 ezer euró jár. Ezen felül majd a ligaszakasz lezárulta után járni fog még annyi darab 75 ezer eurós „részvény”, ahány csapatot megelőzött.

És ne feledkezzünk meg az egyes bajnokságok súlyozott értékéből számolt ún. „érték pillér”-ről, ami a tévés pénzek elosztásánál esik a latba, és, ami miatt például a tabellán 6 hellyel a Fradi mögött álló Fenerbahce vezeti a pénzügyi listát.

Fradi már most 15 millió eurót (közel 6 milliárd forintot) meghaladó bevételt könyvelhet el az eddigi El-szereplésből, ami még bőven nőhet a szezon végéig.

Korábban írtunk arról is, mennyi esélyt adnak a Ferencvárosnak arra, hogy tavasszal már a nyolcaddöntőben szerepeljen.

A Fradi a Rangers elleni győzelem után 14 ponttal a hatodik az összesített tabellán. Előtte van a Lyon, a Midtjylland és az Aston Villa 15 ponttal és szintén 14 pontja van a Betisnek és a Freiburgnak, de még nyolc között van a két portugál, a Braga és a Porto is 13-13 ponttal.

Most szinte biztosan nem lesz elég a 14 pont, a statisztikusok szerint lesz olyan csapat is, amely 16 ponttal sem fog továbbjutni. Ebből kiindulva a Fradinak még minimum két pontot kellene szereznie a Panathinaikosz és a Nottingham ellen az utolsó két meccsén, de erre már csak 2026-ban kerülhet majd sor.