„Másfél éve nem gondoltam, hogy valaha még itt játszhatok, kicsit meg is hatódtam” – mondta Gróf Dávid, aki a Fradi kapusaként nemzetközi meccsen léphetett újra pályára.

Gróf Dávid a Fradi egyik legjobbja volt

Fotó: Polyák Attila

A Fradi kapusa Robbie Keane-nel ünnepelt

„A végén minden segített, Isten is, nem tudom, hogy értem bele a labdába” – utalt a hajrában bemutatott hatalmas védésére.

„Robbie-nak sokat jelentett ez a meccs, nagyon sokat kapott az ellenfél szurkolóitól, ezért rohantam hozzá” – mondta Gróf, aki védett Skóciában, Robbie Keane pedig focizott a Rangers ősi ellenfelénél, a Celtic csapatában, ezért kapott hideget-meleget a szurkolóktól. Az pedig hab a tortán, hogy mindkét csapat színe a zöld-fehér.

„Felszabadultak az érzelmek itt a végén. Sose adtam fel, voltak nehéz helyzetek, ez az ajándék az egész folyamat végén. Mutatja a csapat erejét ez a siker. Az elmúlt egy évben rengeteget változott az öltöző, pozitív irányba, nagyon együtt vagyunk. Fizikálisan nagyon erősek voltak, néztük a pontrúgásokat, jól felkészültünk” – mondta Gróf Dávid az M4 Sportnak örömmámorban.