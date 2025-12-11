Live
A Ferencváros hazai pályán 2–1-re nyert a skót Rangers ellen és 14 pontjával biztosan ott lesz majd a tavaszi folytatásban az Európa-ligában. A Fradi kapusa, Gróf Dávid volt, Dibusz Dénes sérülése miatt védett és elmondta, mit érzett a lefújás pillanatában.

„Másfél éve nem gondoltam, hogy valaha még itt játszhatok, kicsit meg is hatódtam” – mondta Gróf Dávid, aki a Fradi kapusaként nemzetközi meccsen léphetett újra pályára.

Gróf Dávid a Fradi egyik legjobbja volt
Gróf Dávid a Fradi egyik legjobbja volt
Fotó: Polyák Attila

A Fradi kapusa Robbie Keane-nel ünnepelt

„A végén minden segített, Isten is, nem tudom, hogy értem bele a labdába” – utalt a hajrában bemutatott hatalmas védésére.

„Robbie-nak sokat jelentett ez a meccs, nagyon sokat kapott az ellenfél szurkolóitól, ezért rohantam hozzá” – mondta Gróf, aki védett Skóciában, Robbie Keane pedig focizott a Rangers ősi ellenfelénél, a Celtic csapatában, ezért kapott hideget-meleget a szurkolóktól. Az pedig hab a tortán, hogy mindkét csapat színe a zöld-fehér.

„Felszabadultak az érzelmek itt a végén. Sose adtam fel, voltak nehéz helyzetek, ez az ajándék az egész folyamat végén. Mutatja a csapat erejét ez a siker. Az elmúlt egy évben rengeteget változott az öltöző, pozitív irányba, nagyon együtt vagyunk. Fizikálisan nagyon erősek voltak, néztük a pontrúgásokat, jól felkészültünk” – mondta Gróf Dávid az M4 Sportnak örömmámorban.

