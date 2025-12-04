Live
Putyin döbbenetes dolgokról beszélt, az egész világ sokkban

Gyász

Meghalt a Veszprém korábbi magyar válogatott kézilabdázója

Csütörtök este hat órától a bajnoki címvédő Ferencváros a Kisvárda vendégeként pótolja az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzését. A Fradi számára kulcsfontosságú a találkozó, ugyanis egy esetleges győzelemmel pontszámban beérhetné a listavezető Debrecen, és a jobb gólkülönbségének köszönhetően a tabella élére állhatna. A Kisvárda elleni mérkőzésen főszerepet kaphat a 3-szoros magyar Gruber Zsombor, aki a Puskás Akadémia elleni rangadón győztes góllal járult hozzá a Fradi sikeréhez.

A címvédő Fradi ezen a héten kétszer is összecsap a Kisvárda együttesével. Robbie Keane csapata csütörtök este hattól a szabolcsi csapat otthonában pótolja az 5. fordulóból elhalasztott bajnoki mérkőzését, vasárnap este pedig a Groupama Arénában fogadja a Kisvárdát a Fizz Liga 16. fordulójában. 

Gruber Zsombornak remek szezonja van a Fradiban
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A bajnoki mérkőzéseken főszerepet kaphat a háromszoros magyar válogatott Gruber Zsombor, aki az idei szezonban 13 NB I-es meccsen nyolc gólnál és három gólpassznál jár, hétvégén pedig győztes gólt lőtt korábbi klubja, a Puskás Akadémia otthonában. 

A Fradi szárnyaló támadója sosem elégedett

Gruber Zsombor a Puskás Akadémia ellen csereként lépett pályára, a 60. percében be is talált, miután maga értékesítette az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt tizenegyest. Adta magát a kérdés – egyébként is ő volt kijelölve, esetleg kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy elvégezhesse a büntetőt?

„A szezon elején ki lettek jelölve a rúgók. Az első számú Barni (Varga Barnabás – a szerk.), ha ő nincs a pályán, utána én következem" – árulta el a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Fradi-játékos, aki Varga hiányzása miatt jó pozícióban volt. 

Felcsúton nem nagyon gondolkodtam, én szerettem volna rúgni. Ezúttal nem is volt semmi kommunikáció kívülről, mindenki elfogadta, hogy így lesz. Hiányzott ez a gól a lelkemnek, jó érzés volt, de közben mégsem, mert korábban sokat kaptam a Puskástól. Ugyanakkor most már a Fradiért játszom, érte harcolok, és örülök, hogy én is hozzájárulhattam ahhoz, hogy sikerült megszereznünk a három pontot” 

– folytatta a 21 éves támadó. 

Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező, labdarúgás, foci, futball, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 10. 11.
Gruber Zsombor a harmadik meccsén megszerezte első gólját a válogatottban
Fotó: Csudai Sándor

Grubernek remek szezonja van, hiszen októberben már a magyar válogatottban is betalált az örmények elleni hazai vb-selejtezőn, a Fradiban pedig csak Varga Barnabás eredményesebb nála. 

Sosem vagyok elégedett. Lehetne ez több is, emlékszem, volt olyan meccs, ahol nem értékesítettem a helyzeteimet, de elégedetlen sem lehetek, boldog vagyok, hogy van már nyolc gólom. Eddig a legtöbb, amit egy szezon alatt szereztem az NB I-ben, hat volt. Minél többet szeretnék szerezni. Örülök neki, hogy kijött a lépés, ezen az úton szeretnék továbbmenni” 

– szögezte le Gruber, aki 2024 februárjában igazolt a Fradihoz. 

A Fradi csütörtökön idegenben, vasárnap hazai pályán mérkőzik meg a tabella negyedik helyén 23 ponttal álló Kisvárdával. Előbbi találkozó egy augusztusról elhalasztott bajnoki pótlása. A Fradi játékosai szerdán még Budapesten edzettek, a tréning után viszont a Szabolcs vármegyei város felé vették az irányt.

A Kisvárda okozott már problémát nem egy csapatnak az ősszel, eddig jól szerepelt, látható, hogy eléggé össze lett rakva az a csapat. Nehéz meccsre számítok, de ha részünkről mindenki beleáll keményen a mérkőzésbe, akkor az lehet, amit mi szeretnénk” 

– mondta előzetesen Gruber Zsombor, aki bízik benne, hogy a bajnokságban nyújtott teljesítményével hamarosan kiharcolhatja azt is, hogy több lehetőséget kapjon az Európa-ligában. 

